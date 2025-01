Jens Constant verlaat na dit seizoen SV Loppem (2A)

Ploegen die promoveren naar tweede provinciale krijgen het steevast moeilijk. Dit overkomt ook de Stormvogels uit Loppem. Afscheidnemend coach Jens Constant wil er echter alles aan doen om het behoud veilig te stellen.

Het eerste duel na Nieuwjaar, in Ingelmunster, werd afgelast wegens de slechte toestand van het terrein. De eerstvolgende opdracht, thuis tegen nummer twee Oudenburg, wordt cruciaal. Jens Constant is er zich al te goed van bewust. “Toen ik bij de Stormvogels arriveerde, door toedoen van ondervoorzitter Anthony De Buyser, behaalden we dat seizoen de titel. Natuurlijk kregen we het vervolgens zwaar te verduren in de hogere reeks. Tweede provinciale is en blijft aartsmoeilijk. Er zitten geen zwakke broertjes tussen. Na een pittige start bleef iedereen rustig. We wonnen onze eerste seizoensopdracht thuis tegen Pittem, maar vervolgens verscheen nul op twaalf op de tabel. Toch twijfelde niemand aan mij. Eind november zetten we een reeks neer van tien op twaalf. Dat ons eerste duel na de winterstop werd afgelast, komt ongelegen. Nu staan we opnieuw op een weinig benijdenswaardige stek 13.”

Beslissende plooi

“Niettemin zal ik alles op alles zetten om de Stormvogels in tweede provinciale te houden. Waarom ik vertrek? Laat me duidelijk stellen dat alles in vriendschap zal gebeuren. Mijn ambities zijn evenwel niet gelijklopend met die van de vereniging. En neen, ik heb nog geen nieuwe uitdaging. Ik weet niet of er iemand op mij zit te wachten. Hoe dan ook, zelf ploegen bellen, doe ik nooit.”

“Ik ben er trots op dat we allemaal samen zo’n mooi traject hebben afgelegd. Als we erin slagen ons te redden, dan zou dat voor mij de kers op de taart betekenen. Ons programma de eerstvolgende weken oogt evenwel ver van gemakkelijk. We ontvangen een supersterk Oudenburg, dat leider Veurne in bedwang hield en op titelkoers blijft. Dan trekken we naar de buren uit Ruddervoorde. Dosko en mijn ex-ploeg Eernegem volgen. Natuurlijk ben ik er me bewust van dat in januari en februari de competitie in een beslissende plooi wordt gelegd. We weten dus wat ons te doen staat.” (JPV)

Zondag 19 januari om 15 uur: Stormvogels Loppem – KWS Oudenburg.