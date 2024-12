Nieuw trainersduo voor SK Eernegem

SK Eernegem, eind vorig seizoen via de eindronde naar tweede provinciale geklommen, voert een trainerswissel door.

Kevin Vanthourenhout is de nieuwe T1. Hij was tot voor enkele weken aan de slag bij KWS Houthulst in eerste provinciale. Bij geel-blauw volgt hij Gino Moyaert op. Samen met zijn assistent Anthony Stellamans zou Moyaert beslist hebben om de club te verlaten. Met Vanthourenhout, die vorig seizoen Houthulst via de titel naar eerste provinciale loodste, werd snel een opvolger gevonden.

Hij brengt hulptrainer Jan Coppenolle mee naar Eernegem. Na 3 op 21 is SKE in het klassement gezakt naar plaats twaalf. Op de degradatieplaatsen heeft de club nog slechts vier en vijf punten voorsprong. Eernegem hervat de competitie op 11 januari thuis tegen SK Heist.