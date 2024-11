“Dit had veel erger kunnen aflopen”: tiener die douchecontainer SK Eernegem in brand stak mag de gevangenis verlaten

Precies een jaar geleden gingen twee plastic toiletcabines en een douchecontainer in vlammen op aan de terreinen van voetbalclub SK Eernegem. Een 19-jarige jongeman uit Koekelare riskeerde een zware effectieve celstraf, maar de rechtbank besloot hem nog een laatste kans te geven. Al wacht hem wel nog een gepeperde rekening.

Op 26 november vorig jaar werden rond 18 uur een douchecontainer en twee plastic toiletcabines in brand gestoken naast de terreinen van SK Eernegem. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de vlammen oversloegen naar een tweede container en de kantine. Er was voor meer dan 47.000 euro schade. “Toch had dit nog veel erger kunnen aflopen”, aldus procureur Fauve Nowé.

Filmpje

Dankzij camerabeelden kon de politie de twee jonge daders klissen. De ene was minderjarig en werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechtbank. Zijn kompaan V.W. (19) uit Koekelare werd voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. “In plaats van de hulpdiensten te bellen, maakte hij een filmpje”, fulmineerde de procureur. “Ze liepen weg, maar keerden terug toen ze de spuitbus, waarmee ze het vuur aanstaken, hoorden ontploffen.”

V.W. werd drie dagen na zijn arrestatie gelost door de onderzoeksrechter. De jongeman bleef drugs gebruiken, maar kreeg een nieuwe kans van de onderzoeksrechter. Omdat W. niet bereikbaar was voor zijn justitieassistent, verscheen hij op 22 oktober alsnog aangehouden voor de rechter. De procureur vroeg 37 maanden effectief.

Laatste kans

De verdediging vroeg om de jongeman een voorwaardelijke straf op te leggen. “Het was de minderjarige die het initiatief nam door wc-papier in brand te steken”, pleitte advocaat Stefaan Bonte. “Het is volledig uit de hand gelopen en het was niet de bedoeling dat de gevolgen zo zwaar gingen zijn. Dit was jeugdige naïviteit.”

De rechter veroordeelde V.W. uiteindelijk tot drie jaar voorwaardelijke celstraf. De jongeman komt dus vrij en moet de komende vier jaar onder meer een drugsverbod respecteren en therapie volgen. Aan de verzekeraar van de gemeente Ichtegem moet hij een voorlopige schadevergoeding van 44.000 euro betalen. (AFr)