Neil Dildick (KSV Oostkamp): “Ploeg zag me nog nooit topfit voetballen”

Na de promotie zou KSV Oostkamp alles op alles zetten om in tweede afdeling het behoud te verzekeren. Met 24 matchen prijken de jongens van T1 Kurt Delaere op een gedeelde derde stek, boven alle verwachtingen.

Ze gaan echter niet zweven op de Valkaart. Het huiswerk voor volgend seizoen is zo goed als af. Er worden wel nog twee doelmannen gezocht: één voor de postformatie en één voor de A-kern. Bijna iedereen tekende bij, ook Neil Dildick, die nu aan het revalideren is.

“Mijn opleiding genoot ik bij Cercle Brugge en in 2017 maakte ik de overstap naar Knokke. Eén jaar later trok ik naar Zwevezele, waar ik serieus aan mijn trekken kwam. Oostkamp bekoorde me al een tijdje. In het tussenseizoen van 2022 waagde ik de stap, razend ambitieus.”

“Ik kwam terecht bij een schitterende bende. Mij persoonlijk ligt er iets op de maag. Deze prachtclub zag me nog nooit helemaal fit voetballen. Vorig kampioenschap bleef ik vier maanden aan de kant. Daardoor was de voorbereiding op het huidige seizoen voor mij een revalidatieperiode. Nu sukkel ik met de knie na een ongelukje op het werk. Een inspuiting moet soelaas brengen.”

“Hopelijk geraak ik fit voor het thuistreffen tegen mijn ex-ploeg Cercle Brugge. Als spits zou ik immers dolgraag nog eens de netten doen trillen. Momenteel tel ik 25 lentes, dit is de ideale leeftijd voor een voetballer. De medische staf is voorbeeldig, dus mag ik hopen zo spoedig mogelijk topfit te geraken. En ja, ik tekende bij, waarom zou ik immers vertrekken?”

(JPV)

Zaterdag 4 maart om 19.30 uur: KSV Oostkamp – Jong Cercle