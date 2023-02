Laurens Huysentruyt en KM Torhout ontvangen leider Lokeren-Temse: “Op de Velodroom kom je niet zomaar winnen”

KM Torhout leed in Dikkelvenne nog maar z’n tweede nederlaag onder Geert Versavel. De komst van leider Lokeren-Temse is het ideale moment om nog eens te verrassen en de thuisreputatie kracht bij te zetten.

“Tegen Dikkelvenne waren de 3-0-cijfers misschien wat overdreven, ook omdat we drie tegengoals op stilstaande fases slikten. Maar globaal gezien hadden we eigenlijk nooit grip op de wedstrijd”, geeft Laurens Huysentruyt toe. “We kunnen eigenlijk over een collectieve offday spreken. Dat kan echter eens gebeuren en er is geen man overboord. We hebben de afgelopen wedstrijden immers getoond wat we kunnen. Sinds Geert aan het roer staat, hebben we zelfs nog maar twee keer verloren. Het vertrouwen blijft intact.”

Er is ook geen reden tot paniek, want na de knappe remonte staat KM Torhout elfde met 26 punten. Dat lijkt wel goed te komen voor het behoud. “We hebben er inderdaad vertrouwen in dat het wel goedkomt. Sinds Geert overnam, hebben we een sterk reeksje neergezet. Geert kende de groep al van vorig jaar en heeft een goede grip op deze bende. Hij weet wat iedereen kan en vooral niet kan, waardoor hij er een sterk collectief geheel van heeft gemaakt. Geert is heel goed bezig met zijn vak.”

De 26-jarige centrale verdediger uit Menen is bezig aan zijn tweede seizoen bij KM Torhout. “Ik ben best tevreden over hoe het loopt en heb grote stappen gezet in vergelijking met vorig seizoen. Het was natuurlijk weer wat aanpassen aan het niveau van tweede amateurklasse, maar omdat ik met vorige ploegen al in die reeks speelde, ging dat behoorlijk vlot. Collectief duurde de aanpassingsfase wat langer, maar we hebben de mindere start snel rechtgezet en de lijn sterk doorgetrokken.”

Logische keuze

Laurens tekende ook al bij voor volgend seizoen. “Een logische keuze, want ik ben graag in Torhout. Als leider binnen de verdediging en de groep vind ik het leuk om een belangrijk onderdeel te zijn van deze ploeg. Uiteindelijk had ik wel de mogelijkheid om nog een stap hoger te zetten, maar na een gesprek met het bestuur blijkt dat we nog steeds op dezelfde golflengte zitten. Ik zie dus geen reden om Torhout te verlaten en doe er graag nog een derde seizoen bij.”

Zondag komt traditieploeg Lokeren-Temse op bezoek op De Velodroom. “De komst van de leider is altijd iets om naar uit te kijken als voetballer. In januari toonden we op Daknam al wat we waard zijn, door van een 3-1-achterstand in de slotfase nog terug te keren naar 3-3. Nu zijn ze echter bezig aan een sterke reeks en haalden ze nog enkele wintertransfers binnen, maar zij hebben ook maar twee voeten en we zullen weer tonen wat we kunnen. Iedereen weet dat je niet zomaar op De Velodroom komt winnen en dat zal nu niet anders zijn”, besluit Laurens.

Zondag 19 februari om 15 uur: KM Torhout – KSC Lokeren-Temse A.