Jonge Belgisch-Togolese spits ‘Fous’ (21) komt aanval van SK Roeselare per direct versterken

Aan uitgaande zijde was er de jongste dagen heel activiteit in het aanvallend compartiment bij SK Roeselare, zo kregen Chems Guenoune (KVK Westhoek), Timon Vandendriessche (FC Gullegem) en Nicolas Daels (KSV Oostkamp) groen licht voor een transfer. Allen gaan ze op zoek naar meer speelminuten. Maar er moest dus ook aan inkomende zijde iets tegenover staan. En met Fousseni Ouro-Sama (21), kortweg ‘Fous’, haalde men bij Lokeren-Temse een jonge vlot scorende spits.

Doelpunten maken deed hij tot nu toe vooral bij de beloften (vorig seizoen 29 goals, nu ook al 16), maar naar verwachting moet hij twee reeksen lager wel mee bij het eerste elftal mee het verschil kunnen maken.

Ondertussen is men bij SK Roeselare al bezig met de ploeg voor volgend seizoen. De club wil (opnieuw) promoveren, maar zeker RC Harelbeke toont zich een taaie klant in de strijd om de titel in de tweede amateurafdeling. Naast bovengenoemde spelers die vertrekken, was ook al zeker dat Aron Defevere volgend jaar bij KSV Rumbeke speelt. Voor de rest blijft het geraamte van de ploeg voor volgend seizoen op post.