Timon Vandendriessche (22) ruilt SK Roeselare voor FC Gullegem (maar moet aan de kant blijven voor het onderling duel van zondag)

Timon Vandendriessche (22), die op meerdere aanvallende posities uit de voeten kan, stapt per direct over van SK Roeselare naar FC Gullegem. Hij is in principe meteen speelgerechtigd, maar moet nog een weekje wachten met spelen. Want dit weekend ontvangt FC Gullegem immers… SK Roeselare. De leider in het klassement bedong dat hun (ex-)speler niet tegen hen mag aantreden. De week nadien, dan moet Gullegem naar KVV Zelzate, mag hij wel spelen. En op Schiervelde hopen ze stilletjes dat Timon dan de titelconcurrent punten afhandig maakt.

Het is er FC Gullegem alles aan gelegen om het behoud in de tweede amateurafdeling te bewerkstelligen, met de komst van onder meer Jannes Vansteenkiste werd al een kwaliteitsinjectie gegeven aan de kern. Nu komt ook Timon Vandendriessche de rangen versterken, hij stond eerder al in belangstelling van Gullegem.

De Ledegemnaar kreeg een groot deel van zijn jeugdopleiding bij KV Kortrijk, maar via het B-elftal van Winkel Sport maakte hij destijds de overstap naar het A-elftal. Redelijk ongezien: van derde provinciale naar eerste amateur. Vorig seizoen kwam hij aan de winterstop al naar SK Roeselare en hielp de club zo mee de promotie afdwingen, een kalenderjaar later zet hij nu de stap naar de Poezelhoek.