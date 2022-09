Jannes Vermeulen ontvangt ex-ploeg Cercle Brugge: “Goed meedraaien en af en toe voor stuntje zorgen”

KM Torhout hield het op een 0-0 gelijkspel bij Gullegem en is met 4 op 9 meer dan behoorlijk aan het seizoen begonnen. Zondag komt leider Cercle Brugge B op bezoek. Voor Jannes Vermeulen, die een groot deel van zijn opleiding in Cercle kreeg, wordt het een match om extra naar uit te kijken.

“In Gullegem domineerden we het eerste halfuur, maar vergaten we te scoren”, blikt Jannes Vermeulen nog even terug op afgelopen weekend. “Maar met een puntendeling zijn we ook niet ontevreden, want we beginnen het seizoen zo met 4 op 9. Dat is al bij al een goede start waar we best tevreden mee kunnen zijn. We zijn veel beter gestart dan vorig seizoen en zijn gewoon mee met het pak.”

Aanpassing verteerd

“Ik heb het gevoel dat we de aanpassing naar het niveau van tweede amateurklasse goed hebben verteerd. Het gaat allemaal wel iets sneller, maar onze groep heeft dat snel opgepikt. We hopen dit seizoen goed mee te draaien en af en toe eens voor een stuntje te zorgen. Persoonlijk heb ik het naar mijn zin in Torhout en hoop ik net als de voorbije seizoenen zoveel mogelijk te spelen.”

De ex-speler van Cercle Brugge, Knokke en Wingene koos in de zomer van 2020 voor een overstap richting Torhout.

Tijdens de eerste twee competitiematchen moest hij nog geschorst toekijken, maar op Gullegem was hij er voor het eerst weer bij en mocht hij ook invallen. “Het deed deugd om weer eens een match met inzet te kunnen spelen. Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk weer een basisplaats af te dwingen, maar dat ligt natuurlijk bij de coach. De concurrentie binnen de ploeg is wat toegenomen, wat alleen maar positief kan zijn voor het niveau.”

Zaterdag krijgt KM een mooie kans om voor een eerste stuntje te zorgen tegen de youngsters van Cercle Brugge B, die aan de leiding staan met 8 punten uit vier matchen.

Vinnige groep

“Het is altijd leuk om tegen de leider te spelen”, aldus de 25-jarige rechtsachter uit Oekene. “Ik verwacht me aan een vinnige groep, met heel veel jeugdig talent, die verzorgd voetbal brengt. Het wordt sowieso een leuke match om volgen. Voor mij is het natuurlijk extra speciaal omdat ik 11 jaar lang de jeugdrangen van Cercle Brugge doorliep. Veel mensen zal ik er echter niet meer kennen, want ik ben er toch al een viertal jaar weg, maar het blijft natuurlijk leuk om tegen een ex-ploeg te spelen”, besluit Jannes.

Zaterdag 24 september om 19.30 uur: KM Torhout A – Cercle Brugge B.