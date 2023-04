Bjarne Cardon en KM kunnen grote stap zetten voor behoud: “Nog iets recht te zetten tegen Erpe-Mere”

Vier matchen voor het einde van de reguliere competitie is KM Torhout nog altijd niet 100 procent zeker van het behoud, maar mits een thuiszege tegen rode lantaarn Erpe-Mere kunnen de Torhoutenaren zaterdag een grote stap zetten.

Na de thuiszege tegen Zelzate kon KM afgelopen weekend geen punten sprokkelen in Petegem. Na een vroege achterstand ging KM met 2-1 onderuit. “We domineerden de tweede helft, waardoor we aanspraak maakten op een gelijkspel, maar het mocht niet zijn”, blikt Bjarne Cardon nog even terug.

Met een dertiende plaats en 35 punten is KM nog altijd niet volledig zeker van het behoud, al zouden de Torhoutenaren niet meer in de problemen mogen komen. “We hebben er alle vertrouwen in dat het goed zal komen. De kloof met Wetteren bedraagt 5 punten en er zijn nog 12 punten te verdienen, dus mathematisch is het nog niet zeker, maar als we zaterdag kunnen winnen, zetten we een belangrijke stap. Dan kunnen we de drie afsluitende matchen zonder druk en met een gerust gevoel aanvatten.”

Erpe-Mere, dat nog maar twee keer kon winnen en slechts 9 punten telt, zou een hapklare brok moeten zijn. “In principe is het een match die we altijd moeten winnen, maar we zijn natuurlijk niet vergeten dat we ons daar lieten verrassen (eind oktober werd het 2-1, red.). We mogen het zeker niet onderschatten, maar als we de match aanvatten zoals we dat de voorbije maanden doen, moet het goedkomen, zeker in eigen huis. We hebben nog iets recht te zetten tegen Erpe-Mere.”

Stilstaande fases

De 23-jarige middenvelder uit Heist maakte afgelopen zomer de overstap van Oostnieuwkerke. “Ik ben nog altijd heel tevreden met mijn keuze voor Torhout. Ik heb bijna alles gespeeld, iets wat op voorhand veel mensen misschien niet hadden verwacht. Zelf heb ik er echter altijd in geloofd. Bovendien mag ik ook de stilstaande fases voor mijn rekening nemen, een groot pluspunt. Ik denk dat ik het vertrouwen van de trainer heb gewonnen. Dat vertrouwen is wederzijds.”

De student psychologie blijft ook volgend seizoen bij KM aan de slag. “Ik heb geen reden om te verleggen, al blijft het wel de ambitie om zo hoog mogelijk te spelen. Ik doe er ook alles aan om in de toekomst misschien nog een stap hoger te zetten. Er was interesse van wat ploegen hogerop, maar er waren al afspraken gemaakt met Torhout en ik heb geen reden om hier al te vertrekken. We zien wel wat er later nog komt”, besluit Bjarne Cardon.

Zaterdag 22 april om 19.30 uur: KM Torhout A – Erpe-Mere United.