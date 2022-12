Voorzitter Dimitri Geerolf (KSK Oostnieuwkerke – 1): “Omstandigheden zaten volledig tegen”

Het gaat momenteel niet zo goed met KSK Oostnieuwkerke in eerste provinciale. De ploeg van coach Romain Haghedooren staat op een weinig benijdenswaardige voorlaatste plaats met amper tien punten.

Dit scenario had ook voorzitter Dimitri Geerolf niet zien aankomen. “Na de vorige transferperiode was ik ervan overtuigd dat onze ploeg veel beter geworden was in alle linies. Bedoeling was dan ook dat we een rustig seizoen zouden draaien.”

“De omstandigheden zaten echter volledig tegen, zeker op het vlak van blessurelast. Zo hadden we op een bepaald ogenblik tien afwezigen door blessures en moesten zelfs reserven opgeroepen worden voor de zondagnamiddag.”

“Op enkele wedstrijden na gooide iedereen zich in de strijd, maar zware nederlagen konden uiteindelijk toch niet vermeden worden. Op zo’n moment gaan de kopjes en het moreel wel eens naar beneden met als gevolg dat we nu inderdaad voorlaatste staan.”

En wat nu?

“Tijdens de eindejaarsperiode hopen we dat enkele geblesseerde spelers stilaan terugkeren zodat de concurrentie weer aangroeit. Bedoeling is ook om ons in die periode te versterken met enkele ervaren mannen, vraag is natuurlijk met wie. Onze coach zal daarvoor zijn connecties in het voetbal aanspreken zodat de jonge groep een meer volwassen tint krijgt. Wie het wordt, is zelfs voor mij nu nog heel onduidelijk, maar ik heb het volste vertrouwen dat we slagen in ons opzet.”

Het is dus de bedoeling dat Oostnieuwkerke ook volgend jaar nog in eerste speelt?

“Ongetwijfeld. Mijn ploeg is een certitude in deze reeks en dat moet ook zo blijven. Na Nieuwjaar gaan we dus eendrachtig strijden om het behoud te realiseren. In dat opzicht is de situatie nog niet verloren. Zedelgem en Veurne staat maar vier puntjes voor ons, RC Lauwe maar drie puntjes en laat dit op 15 januari net onze eerste tegenstander zijn na Nieuwjaar. Deze wedstrijd moet thuis gewoonweg gewonnen worden.”

Zijn de gesprekken bij jullie al gestart naar volgend seizoen toe?

“We zijn gestart met de overeenkomsten met de technische staf vast te leggen. Nu wordt de huidige spelerskern gepolst naar hun intenties, maar ook dat zit wel goed. Ik denk dat we met enkele gerichte versterkingen volgend seizoen geen mal figuur zullen slaan in eerste, want daar gaan we toch vanuit”, besluit Dimitri Geerolf.

