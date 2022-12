Sassport Boezinge – KSC Blankenberge (1) moet dan toch herspeeld worden: “Wij zijn dubbel gestraft!”

Op zondag 9 oktober werd de wedstrijd Sassport Boezinge – KSC Blankenberge in eerste provinciale stopgezet nadat een supporter het veld was opgerend, grensrechter bedreigde en kustkeeper Nicholas Skverer aanviel. Er volgde voor de groene tafel een 0-5-forfaituitslag in het voordeel van Blankenberge. Boezinge ging in beroep en zowaar kreeg gelijk: de match moet opnieuw gespeeld worden.

Bij de thuisploeg zijn ze tevreden met de uitspraak. Guy Neirynck, keeperstrainer in Blankenberge, reageert dan weer verbolgen: “Mijn doelman kon niet meer verder spelen want hij had een schoen tegen het hoofd gekregen. De dag nadien had hij nog last en de beelden zijn nog in ons bezit. Toen wij in de kleedkamer zaten werd nog op de deuren gebonkt. Volgens mij nam de scheidsrechter de enige juiste beslissing. Die opdracht tot herspelen vind ik echt niet normaal maar goed, we moeten op woensdag 21 december om 20 uur weer in Boezinge aantreden.”

Beroep?

“We zijn nog aan het onderzoeken of nog enig beroep mogelijk is, al vrees ik ervoor. Tot slot: we zijn dubbel gestraft hé, want in Boezinge kregen Niels Van De Water en Gianni Longueville geel voorgeschoteld. Die kaart bleef meetellen en daardoor werd voornoemd duo al een week geschorst en dat kostte ons punten. Hoe dan ook, als er niets meer verandert gaan we naar Boezinge met de vaste overtuiging daar te zegevieren.”

(JPV)