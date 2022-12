Boezinge-Blankenberge moet worden herspeeld: “Gerechtigheid is geschied”

Er kwam eindelijk een uitspraak in de zaak Boezinge-Blankenberge, de match die op 9 oktober vroegtijdig werd gestaakt nadat een toeschouwer het veld opliep. De match zal op woensdag 21 december volledig herspeeld worden op het Boezingse kunstgras.

Sassport Boezinge A mag nog drie keer aan de bak voor Nieuwjaar. Want op 21 december volgt een nieuwe poging tegen SC Blankenberge, nadat er op 9 oktober na twintig minuten werd afgefloten. “Een toeschouwer – niet gelinkt aan onze club – liep toen het veld op richting de bezoekende doelman”, doet voorzitter Kristof Verstraete nog even het relaas. “De scheids vond dat voldoende om de match volledig af te fluiten. Een forfaitnederlaag dreigde, maar door gebrek aan volledige bewijzen krijgen we nu gelukkig een nieuwe kans. Het kostte ons bloed, zweet en tranen, maar gerechtigheid is geschied! Het is een last die van onze schouders valt want wij hebben als club heel weinig verkeerd gedaan.”

Nieuwe trainer

Op woensdag 21 december om 20 uur wordt de match herspeeld, met in de dug-out nieuwe trainer Dylan Vanhaverbeke. “We hebben een heel goed gevoel bij Dylan en hopen dat we nu alles achter ons kunnen laten wat er de afgelopen weken gebeurd is. Ik vond het jammer dat Para vertrok, want ik zal zijn passage hier nooit vergeten”, aldus nog voorzitter Kristof Verstraete.