KSV Diksmuide stelt nieuwkomers voor: “Promotie naar derde amateur”

KSV Diksmuide hield zijn kern grotendeels samen, maar haalde er ook een zevental nieuwkomers bij. Vijf jonge talenten moeten de kern in de breedte versterken, terwijl er ook een tweetal ervaren mannen bijkomen.

KSV Diksmuide zakte vorig seizoen in de tweede seizoenshelft volledig weg. Dat kwam voor een groot stuk door het uitvallen van de ervaren mannen. De jeugd ving dat in eerste instantie goed op, maar hield het niet vol tot het einde van het seizoen. Om de kern vooral in de breedte te versterken, werden er met Milan Seys (KV Kortrijk), Dayne Clarebout (De Panne), Oliver Desitter (KM Torhout), Wietse Deprez (Cercle Brugge) en Maxim Notredame (Oudenburg) vijf jonge talenten binnengehaald. Met Aaron Vandendriessche (Zwevezele) en Matthias Feys (Blankenberge) komt er ook een brok ervaring bij.

“Ik koos voor Diksmuide omdat ik via de beloftencoach van Cercle Brugge hoorde dat er interesse was”, aldus Wietse Deprez, één van de eerder onbekende nieuwkomers bij KSV Diksmuide. “Na een gesprek met T1 Allan Deschodt en een keer te hebben meegetraind, was mijn beslissing gemaakt. Ik kom terecht bij een club met een mooie accommodatie en bij een team waar de sfeer uitstekend is.”

Fit blijven

De 20-jarige centrale verdediger komt uit Brugge en begon zijn carrière destijds bij het lokale Varsenare. “Maar na 1 jaar werd ik er weggeplukt door Cercle Brugge, waar ik van bij de U8 tot U21 mijn opleiding kreeg. Ik zou mezelf omschrijven als iemand die altijd hard werkt, zowel op als naast het veld. Verder ben ik stevig in de duels, heb ik behoorlijk wat snelheid en blijf ik er altijd voor gaan, ongeacht het matchverloop. Mijn grootste werkpuntjes? De juiste beslissingen nemen en mijn mindere linker.”

Als Bruggeling komt Wietse in een totaal onbekende groep en reeks terecht. “Maar mijn eerste indrukken zijn positief. Ik werd positief ontvangen door een spelersgroep die me meteen welkom liet voelen. Mijn persoonlijke ambitie is in eerste instantie fit blijven, want ik ben de laatste twee jaar geplaagd geweest door blessures. Het is mooi dat Diksmuide me een kans en vertrouwen wil geven ondanks het blessureleed dat ik de afgelopen twee jaar heb gekend.”

Concurrentie

Door de bredere kern is de onderlinge concurrentie natuurlijk niet min. “We hebben inderdaad een brede kern, maar ik ben klaar om voor mijn plekje te knokken. Die concurrentie zie ik trouwens als iets positief, want het houdt iedereen scherp. Ik hoop zoveel mogelijk te spelen en met de ploeg wil ik, net zoals de trainer, promoveren naar derde amateurklasse en zo lang mogelijk meegaan in de beker van België”, besluit de ambitieuze 20-jarige student financiën & verzekeringswezen aan Howest Brugge.