KSV Diksmuide ontvangt derde amateurklasser Avanti Stekene voor de beker: “Een eerste echte waardemeter”

KSV Diksmuide ging voor de beker van België met ruime 0-5-cijfers winnen op het veld van een tweedeprovincialer uit Henegouwen. In ronde twee volgt met Avanti Stekene een eerste échte test. Nieuwkomer Matthias Feys blikt vooruit.

“We boekten een logische en absoluut verdiende zege bij Etoiles D’Ere. Maar we moeten ook toegeven dat de Henegouwse tweedeprovincialer niet de meest indrukwekkende tegenstander was”, blikt Matthias Feys nog even terug. “Het was niet echt een waardemeter, maar het is altijd wel leuk om met een ruime overwinning en een goed gevoel aan de bekercampagne te kunnen beginnen.”

De kern van trainer Allan Deschodt is intussen een paar weken met de voorbereiding bezig. “De eerste week was ik er nog niet bij, maar intussen ben ik ook weer aan het trainen en ben ik positief over de eerste weken. Ik moet mijn nieuwe ploeggenoten nog wat beter leren kennen, maar de eerste indrukken zijn goed. We beschikken over een heel jonge groep, maar met veel voetballend vermogen.”

Met de intussen 37-jarige verdedigende middenvelder haalde KSVD er natuurlijk een brok ervaring bij. Matthias kreeg destijds zijn jeugdopleiding bij Cercle Brugge, waar hij het uiteindelijk ook tot bij de eerste ploeg schopte. Hij bouwde een rijkgevulde carrière in het nationale voetbal uit en was onder meer bij RC Waregem, Zaventem, Deinze, Izegem en Westhoek aan de slag. Na een aantal seizoen bij Blankenberge is het nu dus Diksmuide geworden. “Blankenberge koos ervoor om met andere jongens verder te gaan, maar gelukkig werd ik gecontacteerd door Allan. We zijn vrij snel tot een akkoord gekomen.”

Ik word er niet jonger op, maar ik wil elke match spelen

“Ik word er natuurlijk niet jonger op, maar het is zeker nog mijn ambitie om alles te spelen. Ik ga ervan uit dat ik fit blijf, nog altijd kan meedraaien en van waarde kan zijn voor de ploeg. Zolang ik gezond ben en kan blijven voetballen, ben ik een gelukkig mens. Over de ploegambities is het nog vroeg om veel te zeggen, ook omdat ik de ploeg nog niet zo goed kan, maar ik wil zeker op een plaatsje bij de eerste zes mikken.”

Verder bekeren

Met de komst van Avanti Stekene, een ploeg uit derde amateurklasse, krijgt KSV Diksmuide zondag een eerste echte waardemeter voorgeschoteld. Net als vorig jaar nog wat verder bekeren, zou mooi meegenomen zijn. “Bij Stekene klinkt enkel de naam van de trainer me bekend in de oren en ik ken ook een tweetal spelers uit het verleden. Voor de rest is het een onbekende ploeg. Ze zijn het alvast ook gewoon om op kunstgras te spelen, dus het wordt sowieso lastig en een eerste waardemeter. Met een beetje meeval, moet er echter wel iets mogelijk zijn. In de beker kan alles”, besluit de zelfstandig elektricien uit Oostkamp.

Zondag 7 augustus om 15 uur: KSV Diksmuide A Avanti Stekene.