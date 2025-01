KSK Oostnieuwkerke gaat nu toch door in eerste provinciale

Na het afhaken van enkele partners was eersteprovincialer KSK Oostnieuwkerke genoodzaakt om financieel in te krimpen in zijn budget, waardoor een doorstart zou gemaakt worden in de laagste provinciale reeks.

“Maar toch waren er nog meer regionale mensen en bedrijven die dat duidelijk niet wilden”, opent voorzitter Rik Gevaert. “Ze namen spontaan contact op, zo goed zelfs dat we nu met de Raad van Bestuur dinsdagavond hebben beslist om toch door te gaan in eerste. Daar gaan we toch vanuit als het sportief lukt. Het is niet meer de bedoeling om met gekke bedragen te gooien maar de huidige spelersgroep en de technische staf krijgt zeker de kans om hier te blijven. Daarover starten we de gesprekken nog eerstdaags. Onze toekomst van KSK Oostnieuwkerke ligt dus niet in vierde zoals eerder gemeld maar in eerste en daar zal onze trouwe aanhang niet rouwig om zijn.” (SBR)