KSC Blankenberge versterkt zich met stunttransfer Renato Neto

Renato Neto, een persoonlijke vriend van sportief manager Brian Vandenbussche, tekende bij de kustformatie en is meteen inzetbaar voor het thuisduel van zaterdag 21 januari tegen Jabbeke.

De Braziliaan voetbalde in 2010 bij Cercle Brugge en drie jaar later verhuisde hij naar AA Gent. In 2015 kroonde hij zich met de Buffalo’s tot landskampioen. Ook Brian Vandenbussche (ex-doelman nationale ploeg) maakte destijds deel uit van de kern. Later voetbalde Renato Neto bij KV Oostende en SK Deinze.

De Blankenbergse coach Steve Swaenepoel zag de 31-jarige middenvelder al één keer bezig op training. “Je merkt meteen hoe gedreven hij is. We hadden nood aan een leider binnen de groep. Nu Aaron Belpaire out is met een spierscheur zal ik onze neofiet, die meteen speelgerechtigd is, laten starten tegen Jabbeke. Hij kan zich behelpen in het Vlaams gemengd met Engels maar voetbaltaal is universeel. Er zijn geruchten dat Renato wat sukkelt met zijn knie: dat ontkent hij formeel en op training heb ik er overigens niets van gemerkt. Hij oogt topfit. Tot einde vorig seizoen voetbalde Renato bij Malta maar zijn familie hunkerde naar België. De voorbije maanden hield hij zijn conditie op peil met looptrainingen en padel. Hij volgde cursus personal coach en woont in de gemeente Oostkamp. Ik hoop echt dat onze nieuwe aanwinst ons helpt de stap te zetten naar de nationale reeksen.” (JPV)