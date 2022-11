Kenneth Cardon mikt met KSV Diksmuide (1) op top vijf: “Alle vertrouwen in groeiproces en staf”

Na een sterk reeksje moest KSV Diksmuide de afgelopen twee weken zijn meerdere erkennen in twee topploegen. Zaterdag tegen rode lantaarn Jabbeke hoopt KSVD de nul op zes door te spoelen met een zege. Kapitein Kenneth Cardon heeft er vertrouwen in.

“Aan de top spelen is meestal ook een kwestie van details en geluk op het juiste moment. Misschien halen we na Nieuwjaar wel zes op zes tegen Deerlijk en Wevelgem”, relativeert kapitein Kenneth Cardon de twee nederlagen op rij. “Ik zie vooral dat we met heel veel jonge spelers werken en dus de filosofie van de club niet verloochenen. In vergelijking met vorig jaar hebben we een stap vooruit gezet op het vlak van maturiteit. Er zullen nog stappen volgen, maar dat vergt natuurlijk tijd. Ik heb vertrouwen in het groeiproces en de staf.”

Die staf wordt nu dus geleid door Benny Jonckheere, die overnam van Allan Deschodt. “Het zijn twee verschillende trainers en persoonlijkheden. Nu is de aanpak compleet anders en naar mijn mening meer op maat van deze groep. Als je met jonge spelers werkt, is het nog meer van belang dat je werkt vanuit positivisme en hen feedback geeft waarmee ze aan de slag kunnen.”

Blauw-geel zakt door de twee nederlagen weg naar een achtste plaats, maar alles zit nog kort bij elkaar. “Er is geen druk. We ambiëren een topvijfplaats en dat is, gezien de kwaliteit in de groep, zeker realistisch. Zaterdag trekken we naar rode lantaarn Jabbeke. Ik denk dat het vooral voor hen van moeten is.”

Droomscenario

De Diksmuidse spits wordt 31. “Natuurlijk begint het links en rechts af en toe al eens wat pijn te doen, maar ik ben nog niet versleten. Ik ben met de club mee uit het dal van derde provinciale gekropen en dat heeft veel energie gevraagd. Ik hoop dan ook van harte dat ik mijn spelerscarrière mooi kan eindigen, zonder zware blessures, en dat de club mij dat ook gunt. Een derde keer kampioen spelen en de club weer afzetten op nationaal niveau, lijkt mij een droomscenario.” (SB)

Zaterdag 5 november om 19 uur: KSV Diksmuide A – KSV Jabbeke.