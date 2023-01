Dieter Vandendriessche wordt volgend seizoen nieuwe T1 van KSV Diksmuide: “Unieke kans als trainer”

Dieter Vandendriessche wordt volgend seizoen de opvolger van Benny Jonckheere, die eerder al aangaf na dit seizoen niet meer verder te gaan als T1 van KSV Diksmuide. Dieter moest daarvoor een mondeling akkoord met VV Koekelare, zijn huidige club, doorbreken.

“Maar dat verliep met veel begrip langs beide kanten”, klinkt het bij de 41-jarige Diksmuideling. “Filip Mattelin (sportief manager bij KSV Diksmuide, red.) had me de vrijdag voor kerst gecontacteerd. Na een goed gesprek kreeg ik zowel sportief als financieel een mooi voorstel. Na het enkele dagen bedenktijd heb ik samengezeten met Chris Metsu van VV Koekelare. Hoewel ik al mijn woord had gegeven, vertelde Chris me dat hij me niet wilde tegenhouden en ik deze kans met beide handen moest grijpen.”

“Als ambitieuze trainer is dit een unieke kans. Zeker voor iemand die in principe nog maar aan z’n tweede seizoen als hoofdtrainer van een eerste ploeg aan de slag is. Bovendien is het dicht bij huis. Ik had niet verwacht dat Diksmuide nu al bij me zou aankloppen. Ik was natuurlijk enorm gecharmeerd.”

“Het is mooi dat ze dat bij VV Koekelare inzien en me het ook gunnen. Ik ben ook heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Vorig seizoen speelden we kampioen en nu zijn we ook mooi mee in de subtop. Ik wil dan ook in schoonheid afsluiten, wie weet zelfs nog met een eindronde.”

Thuiskomen

Voor Dieter, die vroeger nog als speler bij KSV Diksmuide aan de slag was, is het natuurlijk een stukje thuiskomen. “Als Diksmuideling ben ik de club ook altijd blijven volgen. Ik ken de werking van de club en nagenoeg iedereen die voor de club actief is, dus het voelt inderdaad een beetje als thuiskomen.”

“Ik word er ook trainer van mijn broer Aaron. Bij m’n laatste passage in Diksmuide hebben we samen nog in de toenmalige vierde klasse gespeeld en nu gaan we weer samen bij dezelfde ploeg aan de slag. Een voorkeursbehandeling zal hij uiteraard niet krijgen, integendeel”, knipoogt Dieter.

Mooie uitdaging

KSVD doet dit seizoen bovenin mee in de hoogste provinciale afdeling, dus is het nog niet zeker of Dieter de ploeg in derde amateurklasse of eerste provinciale zal leiden. “Met een mogelijke promotie moet je sowieso nog rekening houden”, knikt Dieter.

“Als het eerste provinciale blijft, willen we volgend seizoen meedoen voor de prijzen. Promoveren ze dit seizoen nog naar de nationale reeksen, dan is de doelstelling om een rustig seizoen te beleven. Het wordt hoe dan ook een mooie uitdaging.”

Mondelinge overeenkomsten

“Veel spelers tekenden al bij en er zijn ook al een paar mondelinge overeenkomsten met nieuwkomers, maar daar zal binnenkort over gecommuniceerd worden.”

“Er zijn verder nog een aantal gesprekken lopende, zowel met potentiële nieuwkomers als met eigen spelers. We zullen ook een viertal jongeren in de A-kern opnemen”, besluit Dieter Vandendriessche.