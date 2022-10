Benny Jonckheere gaat uitdaging aan als T1 van KSV Diksmuide (1): “Spelers verdienen meer inspraak”

Hij nam in het verleden al een paar keer over als T1 ad interim, maar nu mag Benny Jonckheere zich officieel T1 van KSV Diksmuide noemen. De 41-jarige Diksmuideling begon met zes op zes en heeft honger naar meer.

Benny Jonckheere nam de afgelopen jaren al een paar keer over als T1 ad interim bij de Boterjongens, maar nu gaat hij dus eindelijk definitief de uitdaging als hoofdtrainer aan. KSVD kiest zo dus voor een trainer die het huis heel goed kent. “Ik had er de voorbije maanden nooit bij stilgestaan dat de kans zich nog eens zou voordoen. Het zat eigenlijk zelfs nooit echt in mijn hoofd om nog T1 te worden, maar nu doet die kans zich toch opnieuw voor. Een kans die ik in het verleden niet had gegrepen.”

Nu durft de 41-jarige Diksmuideling zich dus toch aan de stap te wagen. “Misschien is het nu wel het ideale moment om er als T1 vol voor te gaan. Ik krijg veel steun vanuit de jeugdige groep en ook het bestuur stond erachter, waardoor ik toch de stap heb durven zetten. Bovendien kan ik samenwerken met Steve Cottry, die zijn taak als T1 bij het talententeam zal combineren met een functie als T2. Ook keepertrainer Tom Vandenbussche, een man met veel ervaring en kennis, blijft aan boord, wat me heeft overtuigd om er samen iets moois van te maken. Onze samenwerking verloopt heel vlot, dat konden we afgelopen weekend al volop ervaren. We hebben veel vertrouwen in elkaar.”

Het zou wel eens een leuk seizoen kunnen worden

Open communicatie

De nieuwe sportieve staf zal in grote lijnen de aanpak van voor het vertrek van Allan Deschodt doortrekken, maar met hier en daar wat andere accenten. “Er zal dus niet zo heel veel veranderen, maar we zullen misschien nog iets meer in gesprek gaan met de groep en opener communiceren naar de spelers toe. We willen ze nog iets meer betrekken bij bepaalde beslissingen. Zo willen we nog meer draagvlak creëren binnen de groep en alle neuzen in dezelfde richting krijgen.”

Benny boekte vorige week als T1 ad interim al een mooie zege in Boezinge en ook afgelopen weekend hield hij met een 2-1-zege de punten thuis tegen RC Lauwe. Zes op zes is een mooie start voor de nieuwe T1. “Op die manier schuiven we in de klassering ook al meteen op naar een zesde plaats, wat vertrouwen geeft voor de toekomst. Met Lauwe hielden we tegen een heel gemotiveerde tegenstander de punten thuis, wat een opsteker is voor wat komen zal. We toonden het nodige karakter, wat het beste doet vermoeden voor de toekomst. Als we ons voetbal nog naar een niveautje hoger kunnen tillen, zou het dit seizoen wel nog eens leuk kunnen worden.”

Zaterdag maakt blauw-geel de verplaatsing naar Meulebeke, dat met vier punten in de buik van de klassering staat. “Een match die we met een goed gevoel kunnen aanvatten. Als we weer hetzelfde karakter kunnen tonen als in de voorbije matchen, moeten we die partij winnend kunnen afsluiten”, besluit de kersverse T1, die beroepsmatig als coördinator van de technische dienst werkt bij stad Diksmuide.

Zaterdag 8 oktober om 19 uur: KFC Meulebeke – KSV Diksmuide.