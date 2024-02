“Alle puzzelstukjes vallen in elkaar”: KSV Diksmuide domineert eerste provinciale en lijkt opnieuw op weg naar nationaal voetbal

KSV Diksmuide is in alle opzichten aan een uitzonderlijk seizoen bezig. Het steekt er met kop en schouders bovenuit in eerste provinciale en legt week na week schitterend voetbal op de mat. Dat alles met veel jong talent van eigen bodem. Zondag volgt de lastige verplaatsing naar Heestert.

Maar liefst 50 punten uit 19 matchen. Amper één nederlaag en twee gelijke spelen. Niet minder dan 13 punten los op de eerste achtervolger. Slechts 11 tegengoals en 61 keer zelf gescoord. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Het zijn hallucinante statistieken die KSV Diksmuide kan voorleggen. Eigenlijk zijn de Boterjongens te sterk voor eerste provinciale. Het lijkt een kwestie van tijd voor KSVD de poort naar het nationale voetbal, twaalf jaar na de degradatie uit de toenmalige vierde klasse, weer openbreekt.

Des te indrukwekkend is dat KSVD het met een heel jonge kern doet. De 19-jarige Liam Bronchain, afgelopen weekend goed voor een goal en een assist tijdens de 1-2-zege op Zedelgem, is een van die talentvolle jonge Diksmuidelingen. “Mijn negende doelpunt en zevende assist van het seizoen”, telt Liam. “We brachten de lastige verplaatsing al bij al verdiend tot een goed einde, maar lieten in de tweede helft een pak kansen liggen en moesten rekenen op onze doelman, Gilles Vercruysse, om de drie punten mee naar Diksmuide te nemen.”

Titeldroom

Blauw-geel deed op die manier andermaal een uitstekende zaak in het klassement. “Want al onze achtervolgers lieten punten liggen, met uitzondering van Lauwe, dat op 13 punten van ons volgt.” Eigenlijk lijkt de titel Diksmuide nu al niet meer te kunnen ontsnappen. “Ik denk wel dat iedereen binnen onze groep ermee bezig is. Natuurlijk willen we allemaal kampioen worden, maar de weg is nog lang en in voetbal kan alles nog gebeuren. Dat neemt niet weg dat het vertrouwen groot is. We scoren vlot en incasseren weinig doelpunten. Dan kom je in voetbal uiteraard heel ver.”

“We scoren vlot en incasseren weinig doelpunten. Dan kom je in het voetbal heel ver”

Dat Diksmuide dit seizoen zo zou domineren, hadden maar weinig kenners verwacht. “Ook ik niet”, lacht de 19-jarige Middelkerkenaar, die zijn opleiding bij KV Oostende kreeg en bezig is aan zijn derde seizoen in Diksmuide. “We zagen behoorlijk veel spelers vertrekken en haalden weinig nieuwkomers. Maar de ervaring van jongens als Aaron Vandendriessche, Gilles Vercruysse en Bram Deschuyter gecombineerd met jong talent lijkt alle puzzelstukjes in elkaar te doen vallen. Ik denk vooral ook dat de trainer voor een systeem heeft gekozen dat heel goed werkt voor de beschikbare kwaliteiten van deze spelersgroep.”

Ook over zijn eigen seizoen mag de bachelorstudent lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie best tevreden zijn. “Ik had niet verwacht zo vaak te spelen”, geeft hij toe. “Ook voor mijn huidige statistieken had ik voor het seizoen wel willen tekenen, maar nu wil ik natuurlijk nog meer. Ik wil me week na week blijven bewijzen. Ook volgend seizoen blijf ik trouwens bij Diksmuide aan de slag. Ik voel me hier goed en ben omringd door topmensen, dus het was een logische keuze.”

Stugge tegenstander

Zondag staat er met een tripje naar Heestert andermaal een lastige verplaatsing op het programma. Heestert is een van de drie ploegen die punten kon afsnoepen van KSVD en is bovendien met 12 op 12 aan een sterk reeksje bezig. Thuis bleef het bij een 1-1-gelijkspel. “Terwijl we toen eigenlijk alles onder controle hadden, liet ik mijn man lopen waardoor het 1-1 werd. Bovendien miste ik in de laatste seconde nog een grote kans, waardoor ik zondag iets goed te maken heb. Heestert is een stugge tegenstander, maar wij kijken eigenlijk enkel naar onszelf”, besluit Liam.