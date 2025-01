“Ze moeten zich niet blindstaren op het resultaat”: Hoe zou het nog zijn met ex-KVK-speler Brecht Capon?

Na de onnodige nederlaag tegen Anderlecht is het stilaan money time voor KV Kortrijk. Dat kapitein João Silva die nacht geen oog heeft dichtgedaan, staat buiten kijf. Een uur lang leek er geen vuiltje aan de lucht, tot de Portugees (opnieuw) de mist inging. Zijn overtreding op Verschaeren leidde tot een vrije trap die Hazard feilloos in doel krulde. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Silva enkele minuten later zijn tweede gele kaart onder de neus geschoven. Einde wedstrijd voor de kapitein, wiens krediet slinkt met de week.

Als de Kerels zaterdagavond iets willen rapen in het Jan Breydelstadion, zullen ze uit een ander vaatje moeten tappen. Club Brugge is al wekenlang in bloedvorm, als ze zaterdagavond niet verliezen, breiden ze hun indrukwekkende reeks uit tot 20 (!) opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. De landskampioen lijkt simpelweg onstuitbaar. De vraag blijft dan ook: wie kan dit Club Brugge nog van zijn twintigste landstitel afhouden?

Wij spraken met Oostendenaar Brecht Capon, die een verleden heeft bij beide West-Vlaamse clubs.Afgelopen zondag gaf hij nog de aftrap voor de topper tegen Anderlecht, maar maandag zat hij alweer achter zijn bureau als Sales Support bij het Roeselaarse bedrijf Mulder. Na een carrière van 16 jaar en 434 profwedstrijden hing de voormalige rechtsback in 2023 zijn schoenen aan de haak.

Maar hoe gaat het nu met de man die zijn carrière begon als spits? Hoe kijkt hij terug op zijn jaren bij KV Kortrijk? En droomt hij stiekem van een terugkeer in de voetbalwereld?

Ondanks zijn drukke werkweek maakte ‘Brechtje’ op een koude dinsdagavond tijd om met ons te bellen. Onderweg naar het Jan Breydelstadion – waar hij de ploeg van zijn beste vriend Michiel Jonckheere, assistent-coach bij Club Brugge, zou aanmoedigen – klonk hij ontspannen.

Brecht, op je 34ste besloot je te stoppen met voetballen, ondanks een voorstel om terug te keren naar KV Kortrijk. Sta je nog steeds achter die keuze, of spookt soms de gedachte door je hoofd: ‘Had ik dat jaartje extra toch maar gedaan’?

Brecht Capon: “Ik heb geen spijt van mijn beslissing. Ik heb de bal nog niet gemist en ben op het juiste moment gestopt. Natuurlijk kriebelt het soms, dat hoort erbij, maar ik heb nu ook een goed leven, en daar kan ik vrede mee hebben. Veel mensen denken dat ik gestopt ben omdat KV Oostende degradeerde, maar dat is onzin. Mijn keuze stond al lang vast. Ik weet dat ik nog twee jaar op het hoogste niveau mee had gekund, maar je moet luisteren naar je lichaam. Ik wilde altijd kwaliteit brengen. Als je dat gevoel niet meer hebt, is het beter om te stoppen.”

Veel ex-profvoetballers kiezen ervoor om na hun carrière bij een lokale ploeg te spelen. Is dat niet iets voor jou?

“Ik heb altijd gezegd dat ik niet naar een lagere reeks zou gaan. Als ex-profvoetballer krijg je al snel de stempel dat je uitbolt voor het geld, en dat wilde ik absoluut vermijden.”

Zondag stond je weer even op het veld bij KV Kortrijk om de aftrap te geven. Wat ging er door je heen?

“Het was een bijzonder moment, zeker toen de spionkop mijn naam scandeerde. Het is meer dan tien jaar geleden dat ik dat nog hoorde, maar het blijft iets speciaal. Het warme welkom van de club en de supporters voelde echt goed.”

Je werkt nu als Sales Support bij Mulder in Roeselare, een compleet andere wereld. Hoe bevalt die nieuwe uitdaging?

“Het is anders, maar het bevalt me goed. Ik werk in een fijn bedrijf en heb mijn draai snel gevonden. Het was even wennen, want ik moest twee keer op sollicitatiegesprek, maar gelukkig kon ik de mensen daar overtuigen. Het werk is compleet anders dan voetbal, maar dat maakt het juist verfrissend. Ik leer elke dag nieuwe dingen en dat houdt me scherp.”

Wat is het absolute hoogtepunt van jouw tijd bij KV Kortrijk?

“Dat is zonder twijfel mijn doelpunt tegen Club Brugge in 2015. We zaten toen met Kortrijk in Play-off 1, en die thuismatch leefde enorm onder de supporters. In zes jaar tijd hadden we tegen Brugge nooit verloren in de competitie, op één bekerwedstrijd na. Die goal blijft het mooiste moment van mijn carrière.”

Je werd genomineerd voor ‘Kortrijk-speler in de Hall of Fame’. Voelt dat als een bekroning van je carrière?

“De kroon op mijn carrière wil ik het niet noemen, maar ik was wel enorm verrast en vereerd. Ik heb altijd met mijn voeten op de grond gestaan, zowel als voetballer als mens. Statistieken en lijstjes zijn nooit mijn ding geweest, maar het gevoel dat ik iets heb betekend voor de club en de supporters, dat is voor mij onbetaalbaar.”

Hoe kijk je naar de huidige situatie van KV Kortrijk?

“Voor een club als Kortrijk is het elk seizoen knokken. Er zijn zeven à acht clubs die elk jaar veilig zijn, en de rest kan in de problemen komen. Het budget laat het niet toe om zoals vroeger in de top acht mee te draaien. Wat ik vooral zie, is dat Kortrijk een spits mist. Maar spitsen zijn duur, en kwaliteit kost nu eenmaal geld .“

Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Club Brugge dit weekend?

“Ik heb Kortrijk vorige week zien spelen. Ze zijn niet geslagen, maar kwalitatief zit het wel krap. Als Club Brugge zijn niveau haalt, is winnen haast onmogelijk. Ik denk dat Kortrijk zich niet moet blindstaren op het resultaat, maar eerder moet proberen de wedstrijd met een goed gevoel af te sluiten. Dat vertrouwen kunnen ze goed gebruiken richting de play-downs.”

Drie jaar geleden zei je in een interview: ‘Als er iemand is die snel zijn stempel kan drukken, dan is het Yves.’ Denk je dat hij ook nu in staat is om Kortrijk in 1A te houden?

“Yves is een goede keuze. Hij kent de club en de competitie door en door. Hij kan een ploeg smeden, maar elke coach is afhankelijk van zijn spelerskern. Het is jammer dat er sinds zijn komst nog niet is gewonnen, want dat weegt mentaal zwaar. De wedstrijden tegen Westerlo en Union zijn cruciaal. Tegen Westerlo móét gewonnen worden, ook tegen Union is een gelijkspel nodig. Als Kortrijk de play-downs ingaat, is het belangrijk om met een zo klein mogelijke achterstand te starten, want daar kan alles gebeuren. Yves heeft de kwaliteiten om Kortrijk te redden, maar het zal een zware klus worden. Als het met hem niet lukt, zie ik het met niemand anders gebeuren.”

Je zei ooit dat je zeker terug wilde keren in de voetbalwereld. Is dat plan er nog steeds?

“Zeg nooit nooit. Het zou een droom zijn om samen met Michiel Jonckheere iets te doen, maar zijn carrière is snel omhooggeschoten, dus ik weet niet of dat nog realistisch is. Als ik ooit iets doe, moet het een project zijn waar ik 100% achter sta. Helaas is het moeilijk om in het huidige voetbal een vaste basis te vinden. Maar wie weet, als ik ooit besluit mijn rentree te maken in de voetbalwereld, openen er misschien wel deuren.”

Je speelde 434 profwedstrijden om precies te zijn. Maar wie was nu beste speler waar je ooit tegen hebt gespeeld?

“Ik maakte de beginperiode van Kevin De Bruyne mee bij Genk. Je zag meteen zijn kwaliteiten. Ook José Izquierdo en Leon Bailey waren spelers met veel klasse, het is moeilijk om specifiek één speler aan te wijzen.”