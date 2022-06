Winkel Sport haalt 19-jarige Georgische middenvelder weg bij KV Kortrijk

Tsotne Bendianishvili (19) is de nieuwste aanwinst van Winkel Sport. De jongeman trainde al een tijdje mee met de eerstenationaler en maakte daar indruk. Hij zette nu zijn krabbel onder een verbintenis en speelt zo komend seizoen op Terschueren.

Winkel Sport hervatte op 14 juni de trainingen, straks – vrijdag wordt nog een laatste keer getraind – gaat de riem er opnieuw voor 14 dagen af. Ondertussen was Winkel Sport ook nog op zoek naar versterking voor de kern. Joedrick Pupe maakte van een clausule in zijn contract gebruik en vertrok naar profteam Lierse. Voor zijn positie (centrale linksvoetige verdediger, red.) zoekt men ook nog een vervanger. Daarvoor kwam ook al een Franse speler testen, maar Winkel heeft ook nog andere ijzers in het vuur.

Sportief manager Patrick Rotsaert maakte er geen geheim van dat er nog werd uitgekeken naar versterking op het middenveld. En die komt er nu ook met Tsotne Bendianishvili. Hij werd geboren in Georgië, heeft nu ook de Belgische nationaliteit en speelde de jongste jaren bij KV Kortrijk met een tussenpauze van twee seizoen bij AA Gent. Hij maakte al deel uit van de A-kern van KVK en heeft al wedstrijden bij de nationale U19 van Georgië op zijn conto. Ook in de play-offs kreeg hij zijn speelminuten. De jongeman woont in Kortrijk en studeert voor handelsingenieur.