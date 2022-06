Joedrick Pupe (Winkel Sport) wordt prof bij Lierse

Joedrick Pupe (25) tekende vandaag een profcontract bij 1B-club Lierse SK.

Linksvoetige centrale verdediger Joedrick Pupe heeft er met Winkel Sport een sterk seizoen opzitten en ziet dat nu beloond worden met een transfer naar Lierse.

“Na de transfer van Schuermans van Lierse naar Deinze ging het snel”, zegt hij. “Vandaag tekende ik er een profcontract van een jaar.”

Pupe genoot zijn opleiding bij Club Brugge en KV Kortrijk. Daarna tekende hij voor twee jaar bij de Nederlandse tweedeklasser Almere, maar viel er van de ene blessure in de andere. Bij Winkel groeide hij het voorbije seizoen weer naar zijn beste seizoen toe en hoopte hij op een nieuwe kans in het profvoetbal.

“Ja, ik ben 24, maar so what?”, zei hij onlangs in De Krant van West-Vlaanderen. “Ik weet dat ik het in mij heb en mijn beste jaren moeten nog komen. Waarom zou ik geen prof meer kunnen worden?” Inderdaad.