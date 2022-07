Waarom de aanstelling van Mbo Mpenza als voorzitter bij Mandel United (voorlopig) meer vragen oproept dan antwoorden biedt

Wekenlang was er al onderhandeld, dinsdagavond 12 juli even voor 22 uur viel de bevestiging in de digitale brievenbus: Mbo Mpenza wordt door de nieuwe meerderheidsaandeelhouder aangesteld als voorzitter van Mandel United. Maar in Izegem blijft men vooral nog met veel vragen zitten: wie wordt trainer, waar gaat de (eerste) ploeg spelen, hoe moet het met de omkadering…? Op 35 dagen voor de competitiestart liggen er nog pakken werk op tafel. Al lijkt met Abdellah Achaoui – een schepen uit Molenbeek – een man op komst die de financiële touwtjes in handen moet nemen.

Naast Mbo Mpenza alvast één nieuwe andere naam. Céline Mawet wordt voortaan de persverantwoordelijke. De jongedame uit Menen had al ervaring in een gelijkaardige functie bij Exc. Moeskroen, nu gaat ze voortaan ook voor Mandel United werken. In de persboodschap spreekt Mbo Mpenza verbindende taal: “Het sleutewoord is United. We willen een lokaal, ambitieus project over de taalgrens zijn, vooral van en voor iedereen.”

Mbo Mpenza word dus voorzitter van de club, hij volgt daarbij eigenlijk Ravy Truchot (Strive Football Group) op. De Franse zakenman die vanuit Amerika opereert, is nauwelijks enkele keren in Izegem geweest. Op dat vlak zal het niet moeilijk zijn voor Mpenza om zijn voorganger te overtreffen. Mpenza werd aangesteld door de nieuwe hoofdinvesteerder, maar wie dat juist is, laat men nog in het ongewisse.

Wat met de A-kern: Nog 15 spelers nodig om volwaardige kern te hebben!

In de persnota wordt ook ‘later meer nieuws’ aangekondigd. De naam van de nieuwe voorzitter circuleerde al enkele weken, maar ook opvallend hoe iedereen die van dichtbij bij het dossier betrokken is, de lippen stijf op elkaar blijft houden. En zeker ook omdat er haast mee gemoeid is. Mandel United heeft nog enkele spelers onder contract, maar kan daarmee nog geen elftal samen stellen. Er zijn nog de doorlopende contracten van Ferber en Libbrecht. Die laatste stond in de belangstelling van de West-Vlaamse reeksgenoten, maar is bereid aan boord van Mandel te blijven. Ook Hervieu, Mayele en doelman Goblet, die aan de winterstop Mandel kwamen versterken, hebben nog een doorlopende verbintenis. Youngster Verhaest blijft in principe. Dan zijn er nog ‘oudjes’ Nicholas Tamsin, Tom Raes en Tom Van Hyfte. Van Hyfte overwoog om te stoppen, Raes (Westrozebeke) en Tamsin (Wervik) hebben hun zinnen gezet op andere oorden, maar er moet nog gebabbeld worden over de ontbinding van hun doorlopende contract. Feit is dat er zeker nog 15 spelers nodig zijn om een min of meer volwaardige kern te bouwen. Al zullen er in Moeskroen nog wat spelers klaarzitten en melden zich nu al testers bij de vleet aan.

Wat met de trainersstaf: wordt het Turi of toch nog Lemiengre?

David Vignes kwam afgelopen seizoen nog voor de winterstop Rudi Verkempinck aflossen. De rest van de staf bleef toen op post met Jordi Lemiengre (T2), Karsten Vandendriessche (physical trainer) en Davy Lammertyn (keepertrainer). Die equipe hing ook goed aaneen. Ook Lemiengre liet een meer dan goede indruk en hij werd al genoemd als mogelijk de volgende hoofdtrainer. Maar ondertussen circuleert ook al een nieuwe naam als potentiële kandidaat… Mikhail Turi. De 42-jarige oud-voetballer verdiende vooral zijn strepen als jeugdtrainer bij… Moeskroen. De man heeft geen ervaring met een eerste elftal. Maar allicht zal hij wel wat spelers kennen die in het zog van de nieuwe investeerders en Mpenza uit Moeskroen mee komen. Maar ook met Lemiengre wordt dus nog gesproken, hij heeft overigens nog een doorlopend contract. Ook de naam van Emile Mpenza, het jongere broertje van de voorzitter, blijft vallen. Wordt ook hij opgenomen in de technische staf?

Waar gaat men spelen: de Skyline Arena of toch Le Canonnier?

Mandel United speelt nog maar enkele seizoenen in de gloednieuwe Skyline Arena, waarvoor de stad toch ook ferm in de buidel moest tasten. Voor voetbal in eerste nationale voldoet de accommodatie zeker en vast. Mik je hoger, dan kom je zitjes in je stadion te kort. De link met Moeskroen van de nieuwe investeerders is er duidelijk en in net over de taalgrens is men ook vragende partij om op Le Canonnier een ploeg van niveau te laten spelen. Met Futurosport beschikt men er ook over een mooie jeugdaccommodatie. Praktisch stellen zich ook wel enkele voorwaarden: een stadion moet over de nodige attesten beschikken naar veiligheid toe, groen licht daarvoor krijg je niet zomaar. En ook hier begint de tijd te dringen. De jeugd zou al zeker in Izegem blijven, voor eerste ploeg is het dus nog even koffiedik kijken.

Wat met de jeugd: 100 spelers weg, maar toch interprovinciaal voetbal

Terwijl de gesprekken met nieuwe investeerders aansleepten verenigden zich ook enkele ouders die het voorbestaan van de jeugdwerking ter harte namen. Toen Strive aankondigde zich uit Mandel te trekken en sommige ouders vreesden dat het gedaan zou zijn om met interprovinciaal voetbal in Izegem, was er al een kleine exodus naar ploegen in de omgeving. Naar schatting een honderdtal jeugdspelers heeft de club ook verlaten, maar dan resten er nog altijd zowat 400. Interprovinciaal voetbal is ook gegarandeerd. Met clubs uit de omgeving wordt ook gekeken om samen te werken. De werkgroep van de ouders blijft de ontwikkelingen met argusogen opvolgen. Want ze willen vooral ook continuïteit voor de jeugdwerking. In het persbericht laat voorzitter Mpenza zich al ontvallen dat de kwaliteiten van de mensen op Futurosport zullen benut worden. Het spreekt voor zicht dat de jeugd liefst in Izegem blijft spelen. En ook daar houdt men een slag onder de arm naar volgend seizoen toe.

Wat met het bestuur: Molenbeekse schepen als sterke financiële man?

De nieuwe voorzitter wordt dus Mbo Mpenza. En ook de vier Izegemse minderheidsaandeelhouders Paul Seynaeve, Mario David, Frederick Verhelst en Bob Callens blijven aan boord. Welke functies ze gaan innemen is nog onbekend. Paul Seynaeve is in principe nog de voorzitter van de vzw, Mario David wordt opnieuw genoemd om het sportieve mee aan te sturen. Afgelopen seizoen zette hij op dat vlak aan de winterstop een stap terug, toen Strive tien nieuwe aanwinsten richting Mandel piloteerde en Roland Louf ook ceo werd van de club in opvolging van Dominique Bailly. Over het werk en de persoon van Roland Louf hoor je bij Mandel veel lovende woorden. Maar het contract van de man (met Strive) liep af op 30 juni. Hij was ook nog bereid te helpen waar nodig, maar hij werd door de nieuwe investeerders vriendelijk, maar kordaat gevraagd zich niet meer te moeien. Zijn verhaal lijkt ten einde bij Mandel United.

Maar er is dus nog versterking nodig om het schip drijvende te houden. Abdellah Achouai zou het financiële luik van de club mee gaan beheren. De man is schepen in… Molenbeek. Maar hij heeft ervaring bij de jeugdacademie van Union Sint-Gillis.

Wat met de omkadering: willen vrijwilligers mee naar Moeskroen?

Ook hier is het dus nog afwachten. Terwijl op hogere echelons duchtig onderhandeld werd, waren het de lokale mensen die de club ondertussen draaiende hielden. Er werden nog tal van tornooien georganiseerd, het onderhoud van de velden werd verzekerd en ook dagelijks was er nog iemand op de club present. Stijn Naessens en zijn team bleven paraat. Maar het seizoen staat voor de deur en straks beginnen de (jeugd)trainingen. Van het openhouden van de kantine tot het wassen van de truitjes, opnieuw werk genoeg dus. De verdere werking in Izegem garanderen, lijkt haalbaar. Maar wat als het eerste elftal naar Moeskroen verhuist. Allicht zullen weinig vrijwilligers tuk zijn om de verplaatsing te maken. Dat zal dan daar vermoedelijk met lokale mensen moeten opgelost worden.