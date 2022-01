T1 Yves Van Borm verlengt met één seizoen bij R. Knokke FC: “Vernieuwde groep staat te popelen”

De hele maand januari stond in het teken van de voorbereiding op de terugronde. Oefenduels tegen KSV Oudenaarde en KV Oostende werden zegevierend afgesloten en de nieuwelingen lieten een prima indruk na.

Voor de thuiswedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen hunkeren de toeschouwers nu al terwijl de beleidsploeg opnieuw Foot lunchen en Business lunchen aanbiedt. T1 Yves Van Borm toont zich op de vooravond van het belangrijke duel gematigd optimistisch. “We hebben ons versterkt met kleppers als Arne Cassaert, Gert Van Walle en Zakari Atteri. Zij hebben zich in korte tijd wonderwel aangepast. Voor Nieuwjaar stelde ik dat we zouden strijden voor het behoud. Met voornoemd trio erbij mogen we de ambities verleggen naar de linker- kolom. De vernieuwde groep staat te popelen. Ondanks al het positieve, moeten we bevestigen in de competitie. Daarom is het eerste duel na de verlengde winterstop van cruciaal belang.”

Onbekende buitenlanders

“Ondanks onze professionele omkadering blijven we warme mensen. Zo gunden we Louis Declerck, Liam Prez en Gertjan Martens alle vrijheid. In onderling overleg werd hun contract ontbonden. Ze voelden zich wat ongelukkig wegens te weinig speelkansen. Daar heb ik alle begrip voor. Maxim Vandewalle en Simon Savaete opteren komende competitie voor KSV Blankenberge, maar ik kan nu nog op hen rekenen. Vervolgens zal ik hun carrière enthousiast blijven volgen.

Tot Nieuwjaar gingen we voor behoud, nu ambiëren we de linkerkolom

Vis in het water

Wat mezelf betreft, voel ik me als een vis in het water bij Knokke, vandaar dat mijn verbintenis met één seizoen werd verlengd. En ja, ik beschik over het hoogste diploma, reisde heel Europa af om dat certificaat te behalen, maar zal allicht nooit aan de slag gaan in 1A. Daar kiezen ze liever voor onbekende buitenlanders. De assistent bij de nationale ploeg wordt iemand die nooit een training heeft geleid. Daar zakt mijn broek van af. In Knokke word ik vaak aangesproken als ik een terrasje doe. De supporters zien me graag, dat laat me allerminst onverschillig. Die liefde is wederzijds.” (JVH)

Zondag 30 januari om 15 uur: Royal Knokke FC – Patro Eisden Maasmechelen.