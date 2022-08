Piepjong Mandel United vanavond de wei in tegen Ol. Charleroi: “We zijn er fysiek en mentaal klaar voor”

Mandel United is gered, maar de eerste competitiematch wordt vanavond – net als de bekerwedstrijd van vorige zondag – afgewerkt met een piepjong elftal. Geen profs, maar jongens die vaak nog 18 jaar moeten worden. Maar die staan onder de vertrouwde leiding van Stijn Naessens: “We hebben een groep van een 22-tal spelers. Die zijn mentaal en fysiek klaar voor de match. Al weten we wel dat het niet makkelijk wordt.”

Mandel United moest vorige zondag de verplaatsing maken naar Aalst. En daar waren ze de passage van United nog niet vergeten. Toen kwam het er na de match tot opstootjes, maar dit keer werd er in een andere sfeer gevoetbald. “We kregen zelfs appreciatie van de thuisploeg over wat ons jong team daar op de mat heeft gelegd. We incasseerden geen doelpunten uit de opbouw. Maar qua ervaring kwamen we uiteraard wat te kort en we moeten ook de wetten van de natuur ondergaan”, verwijst de TVJO naar de gestalte van de thuisploeg.

Maar niettemin was het een ervaring voor zijn jonge team. “We hadden met die groep al een teambuilding achter de rug en daar borduren we nu gewoon op verder. Die jongens hebben we fysiek en mentaal voorbereid. En hoewel het heel kort dag was, zijn we zelfs aan beeldmateriaal van wedstrijden van Charleroi geraakt. Zo kunnen we onze jongens toch wat meegeven over onze tegenstander.”

Brent Vanholme is twee maanden out met een polsbreuk

Mandel United put uit dezelfde groep jongens die zondag tegen Aalst van de partij waren. “Sommige jongens die startten zullen op de bank zitten en omgekeerd. Brent Vanholme hield een gebroken pols over aan de wedstrijd van zondag, hij zal er dus niet bij zijn en is twee maanden buiten strijd.”

Stijn Naessens heeft voorlopig het sportieve roer in handen. “Maar dat is tijdelijk. Heel tijdelijk. Maar in afwachting van een nieuwe sportieve staf, neem ik inderdaad de honneurs waar.”