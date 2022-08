Mandel United gered: Frederick Verhelst wordt voorzitter en meerderheidsaandeelhouder

Wat niemand nog voor mogelijk hield is toch gebeurd. Frederick Verhelst (Smart Solutions) heeft de handschoen opgenomen en is de man die Mandel United terug helemaal in ‘Izegemse handen’ brengt. Hij verhoogt zijn participatie binnen de club en wordt ook de nieuwe voorzitter.

Het waren de medewerkers van de club die terecht de primeur kregen van de nieuwe ontwikkelingen. Er was de jongste weken en maanden al zoveel gebeurd dat niemand nog een goede afloop voor ogen had. Meer zelfs, heel wat mensen hadden zich al neergelegd bij het feit dat Mandel United allicht komend seizoen alleen met jeugd zou mogen aantreden. De nieuwe investeerders hadden immers nog niets van zich laten horen, er waren geen spelers en enkele dagen voor de bekermatch op Eendracht Aalst kwam het ook tot een serieuze escalatie met de nieuwe meerderheidsaandeelhouder Faycal Nberri. Die wilde koste wat het kost vermijden dat Stijn Naessens mee zou afreizen met het jonge team dat straks in de Croky Cup de Ajuinen partij geeft.

Top secret onderhandelingen

Maar de nieuwe investeerders zijn nu opnieuw van het toneel. Daarvoor waren blijkbaar al de jongste dagen in het allergrootste geheim onderhandelingen aan de gang. De nieuwe sterke man wordt nu immers een oude bekende. Frederick Verhelst was een van de vier minderheidsaandeelhouders. Lange tijd leek hij zich afzijdig te houden, maar het nu net hij die de club de reddende hand biedt. Door een verhoging van zijn participatie wordt hij nu dé meerderheidsaandeelhouder. Meer zelfs: hij wordt ook voorzitter van de club.

Mandel United moet nu nog inderhaast een A-elftal op de been krijgen, maar het belangrijkste lijkt dat de jeugdwerking van de club is gegarandeerd en dat ook dames, B-elftal, studax en G-voetbal verder kunnen

Er is natuurlijk ook nog wat werk aan de winkel. Bij het A-elftal zijn haast alle spelers de deur uitgewandeld. Op welke manier het seizoen – dat komende woensdag 17 augustus al start met een thuismatch tegen Olympic Charleroi – zal worden afgewerkt moet nog bekeken worden. Een spelersgroep is er nog niet echt.

Maar het lijkt vooral belangrijk voor de jeugd, het dames- en het B-elftal dat er nu continuïteit is. Er kan nu een doorstart gemaakt worden.

Bovendien lijkt Mandel United nu ook verlost van externe investeerders die hun afspraken niet na kwamen. Strive Football Group eerder dit jaar aan dat het zijn handen van de club trok, terwijl het eigenlijk nog een kapitaalsverhoging vol te storten had, lijkt voorlopig handig de benen genomen te hebben. De nieuwe overnemers waarbij Faycal Nberri zich opdrong als sterke man en waardoor Mbo Mpenza tot voorzitter werd gebombardeerd werden nooit concreet. Veel geroep alvast, maar de investeerders kwam nooit met een cent over de brug. Iets wat nochtans inherent blijkt aan het woord investeerder.

Mirakels bestaan dan toch

Als de nood het hoogst is, gebeuren dan toch blijkbaar nog mirakels. Frederick Verhelst, de man die Smart Solutions tot een van dé outsourcingsbedrijven van het land liet evolueren, neemt nu zijn verantwoordelijk. Hij bezat 2/8 van de minderheidsaandelen (bij de overname van Strive waren de minderheidsaandeelhouders samen goed voor een derde van de aandelen, red.) en krikt krikt dat aandeel nu op. Concreet komt het er op neer dat hij het gat dat Strive Football Group achterliet mee helpt dempen. Hij wordt ook de nieuwe voorzitter.

De club verspreidde zopas ook een persbericht. Dat lees je hieronder.