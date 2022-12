Nieuwe spits voor Winkel Sport en drie extra contractverlengingen brengt het totaal op 12

Het is druk bij Winkel Sport in de winterstop. Nog drie spelers verlengden hun contract, maar met Alessio Caufriez heeft Winkel Sport een spits binnen gehaald die onmiddellijk inzetbaar is. De aanvaller van Francs Borains mag na Nieuwjaar al aantreden bij rood-zwart.

Winkel Sport heeft het voorin niet altijd makkelijk. Er is natuurlijk wel de ontbolstering van Timon Vandendriessche, maar Maki Tall is al een tijdje op de sukkel en ook Daan Debouver is nog aan het revalideren.

Daarom haalde Winkel Sport Alessio Caufriez (21) binnen. Vorig jaar was hij nog vaste waarde bij Francs Borains, maar door de komst van Teddy Chevalier zat ie meer op de bank dan het hem lief was. Winkel Sport greep de opportuniteit. De familienaam doet bij de voetballers wel een belletje rinkelen, want Alessio is de broer van Maximiliano Caufriez. Na passages bij Waasland-Beveren en STVV belandde hij nu via Spartak Moskou bij Clermont, middenmoter in de Franse eerste klasse.

Winkel Sport doet ondertussen ook gretig verder met het verlengen van contracten. Sterkhouder Rens Verhooghe, met de meeste WSP-jaren op de teller, doet er nog eentje bij. Ook middenvelders Tsotne Bendianishvili en Jasper Beyens blijven nog een seizoen langer. Dat brengt het aantal contractverlengingen op 12.

Eerder verlengden ook al doelman Nicaise Kudimbana, verdedigers Felix Reuse, Joey Dujardin en Henri Van Marcke, middenvelders Masis Voskanian, Fries Deschilder en Michiel Clyncke, spitsen Timon Vandendriessche en Daan Debouver.