Het wonderjaar van Timon Vandendriessche : “Geboren in een ambulance en nu nog iedereen al te snel af”

2022 mogen we toch wel het jaar van Timon Vandendriessche noemen. Hij pakte de promotie met Winkel Sport B en knokte zich vervolgens in de ploeg bij Winkel A, dat liefst vijf (!) reeksen hoger speelt. “En vergeet de titel met de Goal Diggers niet!”

Dat laatste is typisch Timon. De 20-jarige jongeman speelt nu wel vaak tegen fulltime profs, zijn vrienden vergeet hij niet. Het was ook de reden waarom hij bij Winkel Sport kwam spelen. “Timon was nog maar 4,5 jaar oud toen hij hier bij Olympic Ledegem begon te trainen. Al in zijn eerste tornooi hij was toen pas vijf jaar klopte KSV Roeselare aan de deur. Die boot hielden we nog lang af, maar op de duur moest hij gewoon de overstap maken. Hij scoorde soms tot tien doelpunten per wedstrijd”, herinnert ma Veronique Bostyn zich.

Het begon allemaal bij Olympic Ledegem.

De voetbalgenen kunnen wel eens van haar kant komen. Haar broer Dominiek speelde jarenlang in de nationale en hoogste provinciale reeksen. “En hij shotte hier ook veel met zijn broers, maar Matthias (28) en Thomas (24) zijn acht en vier jaar ouder.”

“Waarom zou ik hier niet blijven, ik voel me hier goed”

Timon Vandendriessche: “Aan mijn periode bij KV Kortrijk hou ik veel goede herinneringen over.”

Na de jaren bij KSV Roeselare volgde de overstap naar KV Kortrijk. “Zo konden we samen met Zito Bostoen en Mathias Fieuw naar Kortrijk rijden, anders was ik vier keer per week van corvee als taxidienst”, zegt mama Veronique. De moeder des huizes is duidelijk ook het levende geheugen van de carrière van haar jongste zoon. Samen met pa Frank is ze natuurlijk op post als haar kroost voetbalt.

Ook met Brecht Dejaegere (rechts) ging Timon maar al te graag op de foto.

Topherinneringen KVK

Timon is aan de slag bij Vanrobaeys in Izegem. “Ik werk er in de zagerij, ik heb er mooie uren. Dat valt dus goed te combineren met voetballen.” Maar de jonge Ledegemnaar is een echt voetbaldier, hij zou er niet om malen dat er iedere dag voetbal of training is. In de winterstop krijgt hij nu met zijn ploegmaats een trainingsschema voorgeschoteld. “Ik ben het gewoon om haast dagelijks op het veld te staan. Ik ben destijds bij Kortrijk vertrokken omdat je op de duur realiseert dat je toch niet zal kunnen doorbreken naar de eerste ploeg. Ik was ook altijd de kleinste, ze zetten me op de linksachter. Vandaar dat ik redelijk polyvalent ben. Maar ik sta het liefst op de nummer 10.”

Timon tussen Brecht Capon en Gertjan De Mets, toen twee sterkhouders bij KVK.

Hij kwam dus terug bij zijn vrienden spelen bij de U17 in Winkel. “Maar ik hou heel goede herinneringen over aan KVK. Ik mocht er internationale tornooien spelen tegen onder meer PSV en Schalke. We wonnen ook twee keer van Club Brugge. En ik ben nu nog altijd fan van KVK, ik ga ook altijd kijken als het lukt.”

Promotiefeestje

Maar bij Winkel ging het snel, heel snel. Corona kwam er wel even tussen fietsen, maar Timon kreeg al snel zijn kans bij het B-elftal. “Vorig seizoen konden we de promotie afdwingen, prachtig toch. Dat zorgde voor een feestje om niet te vergeten”, gniffelt de vriend van Fleur Laflere. Maar als hij op het vorige seizoen terugblikt, stipt hij ook de minivoetbaltitel aan met zijn copains van de Goal Diggers. “Maar dit jaar hebben ze het een reeks hoger wat moeilijker. Ik doe ook niet meer mee, gezien ik nu bij het A-elftal zit. Maar op vrijdag ga ik wel kijken en ga dan nog even mee naar De Voerman.”

Timon Vandendriessche (nummer 7) heeft hier net gescoord voor Winkel B; hij krijgt felicitaties Jordy Janssens en Arno Dutry. © VDB

Ook vorig jaar trainde Timon al mee bij het A-elftal. “Toen ze tegen RC Genk speelden voor de beker, mocht ik beginnen meetrainen. Je ziet meteen dat het een stuk sneller gaat en ook harder. Ik werd er goed ontvangen en na de match drinken ze ook gewoon een pintje. Als ik eens met een cola in mijn handen sta, vragen ze al wat er scheelt.”

Het blijft ook een ongelofelijk parcours dat hij aflegde. “Timon was altijd al snel. Hij is geboren in de ambulance, hier 100 meter van ons huis. Ook toen was hij iedereen al te snel af”, lacht zijn mama. Hij is ook eerder timide van aard. “Interviews voor de lokale tv doe ik liever niet”, lacht hij. Maar ondertussen mocht hij als matchwinnaar toch al tot twee keer toe het Winkelse publiek mennen na de match. “De ploegmaats helpen me daarbij.” En ondertussen verlengde Timon ook al zijn contract voor volgend seizoen. “Ik zie niet in waarom ik zou vertrekken. Ik voel me hier goed en ook naar het B-team ga ik nog met plezier kijken.”

WSP B-trainer Peter Deprez over Timon: “Het sausje op lekker gerecht” “Vorig jaar pakten we de promotie naar tweede provinciale na een mooi seizoen. Ik zou mijn ploeg omschrijven als een lekker gerecht, met Timon als het voortreffelijke sausje erop. Hij was vaak beslissend voor ons, niet enkel met goals, maar ook met acties. Hij kon ook een hele verdediging aan de praat houden.” “Vijf reeksen hoger gaan spelen, het is niet iedereen gegeven. Het is nu misschien makkelijk praten, maar ik geloofde wel dat hij er kon slagen. Hij kan op verschillende posities uit de voeten, heeft een goed spelinzicht, is erg snel… En zijn allergrootste kracht is dat hij geen duel uit de weg gaat. En na dat duel is hij meteen weer in het spel betrokken. Zelfs na een minder vlotte actie gaat hij de tegenstander direct opjagen. En hij is niet te beroerd om een metertje meer of minder te doen. Het is de bedoeling van onze B-ploeg om jongens te laten groeien. Het doet dan ook deugd om hem daar bezig te zien.”(WVS)