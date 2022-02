Net geen elftal nieuwkomers voor Mandel United; tien aanwinsten zijn dit weekend speelgerechtigd

Bij Mandel United werden in totaal tien nieuwe spelers aangetrokken. Op Merveille Goblet na zijn dat allemaal buitenlanders, de meesten hebben de Frans-Afrikaanse nationaliteit en komen ook uit de Franse competitie. Voor de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen zijn ze alle tien speelgerechtigd. Coach David Vignes zou dus in principe een elftal kunnen opstellen met op één na allemaal nieuwkomers.

Zes van die tien nieuwkomers waren er afgelopen zondag al bij tegen Vise (1-0 verlies). Doelman Merveille Goblet stond nog onder contract bij Standard, Waasland-Beveren en Cercle Brugge, maar werd nu opgepikt bij de werkloze profs. Hij zat vorige week op de bank, Lars Knipping stond tussen de palen bij het A-elftal, Brecht Laleman die volgend jaar naar KM Torhout trekt, moest met het B-elftal in derde provinciale aantreden.

Aan de aftrap kwamen verdedigers Andrea Kimpala (24, Saint-Colomban Locminé), Yves Kamy Natankeu (25, FK Indija (Servië)) , middenvelders Loup Hervieu (21, AS Caen) en Antonio Tresor (18, EA Guingamp) en spits Akram Tsague (22, FC Nantes).

Ondertussen is ook het papierwerk in orde voor verdediger Vinny Mayele Masinga (29), die een verleden heeft bij Harelbeke, maar nu bij Acren Lessines (tweede amateur) aan de slag was. Uit Frankrijk komen dan weer verdediger Calvin Mangan (29, Angouleme) en spitsen Jérémy Kumbi (24, Stade Poitevin) en Kenneth Attal (23, US Forbach).