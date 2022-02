Brecht Laleman (Mandel Utd.) keert terug naar KM Torhout

Het lijkt erop dat KM Torhout onverzadigbaar is. De vierde aanwinst voor komend seizoen is rond. Doelman Brecht Laleman (32) keert terug naar de club waar het voor hem allemaal begon.

Brecht Laleman begon indertijd te voetballen bij KSK Zwevezele, zijn woonplaats toen. Na zeven jaar trok hij naar FC Meulebeke en daar haalde KM Torhout hem al na één seizoen weg om in de hoogste jeugdrangen terecht te komen. Al in 2007 in de toenmalige derde klasse debuteerde hij in de A-ploeg op het veld van Eendracht Aalst. In 2013 trok hij na een aantal jaren als titularis bij KM naar SK Deinze, op vraag van Mario David die hij kende van bij KM. Bij die ploeg speelde hij drie seizoenen, in het laatste seizoen speelde hij elf matchen in de 1B-reeks.

Bekende omgeving

Dan trok hij voor één jaar naar het al even ambitieuze FC Knokke. Daarna volgde Mandel United, waar hij Mario David terugvond die inmiddels de lijnen uitzette. Hij was titularis maar dit seizoen verliep minder goed. De overname door een Franse groep maakte dat hij er zich minder thuis voelde, de resultaten werden slecht, degradatie dreigt en hij verloor ook zijn basisplaats.

Bij KM komt hij in een bekende omgeving terecht. Over de huidige keepers, Stijn Ampe en Rodrigo Dutoit, is nog geen doorbraak, het is te verwachten dat minstens een van hen andere oorden zal opzoeken.