Na de overstap van Geert van Winkel Sport naar SK Roeselare: wat zijn de gevolgen?

Geert Cool kondigde deze week zijn vertrek aan bij Winkel Sport na 33 jaar als sponsor. Een ongeziene termijn en daarmee komt ook een eind aan een voetbalsprookje. Cool trekt nu naar SK Roeselare waarmee hij de poort naar het profvoetbal hoopt open te beuken. Maar er wordt ook al langer aan de mouw getrokken van de gulle voetbalmecenas. Maar zijn nu de gevolgen voor beide clubs, spelers en omkadering?

Geert Cool vertrekt niet per direct als sponsor, hij komt zijn beloftes voor het lopende seizoen na. Concreet komt het er op neer dat hij doet wat hij al jaren deed: zorgen dat het budget van Winkel Sport op orde geraakt. De jongste jaren kwam hij telkens met een bedrag van rond het half miljoen euro over de brug, maar soms lag dat ook hoger. Na 33 jaar vindt hij de tijd rijp voor iets anders. Bij Winkel Sport wist men dat die dag er ooit zat aan te komen, de hoofdsponsor sinds jaar en dag is ook net 73 jaar geworden. En zijn kinderen gaven eerder al aan de fakkel niet over te nemen bij Winkel Sport. Maar hoewel er recent al geruchten waren en in het verleden zijn die er ook vaak geweest kwam het nieuws bij sommigen van de rood-zwarte familie hard binnen. Ook Geert Cool heeft het niet makkelijk met zijn beslissing, als voorzitter paste hij zelfs voor de algemene vergadering van afgelopen maandag waarop het onderwerp op de agenda stond. “Het zou te emotioneel zijn, ik zou me misschien nog laten overhalen hebben. En dat wilde ik niet, de beslissing is genomen.”

“Club Brugge moet zich geen zorgen maken, het stadion kunnen we perfect delen” (Alexander Verduyn, voorzitter SK Roeselare)

En die beslissing is niet dat hij helemaal kapt met sponsoring. Integendeel, hij gaat met zowat de helft van zijn inbreng bij Winkel naar SK Roeselare. “Ik ken de familie Verduyn (Alexander Verduyn is de huidige voorzitter van SK Roeselare, red.) goed, ik wil met Roeselare – waar ons bedrijf toch de hoofdzetel heeft – nog één keer uitpakken. Een nieuwe uitdaging, ik hoop SK Roeselare nog opnieuw in het profvoetbal te zien.” En daarmee doelt hij op 1B, een reeks hoger dan eerste nationale, het hoogste amateurniveau waar Winkel Sport nu uitkomt. In Winkel is de achterban er niet en voldoet de accommodatie evenmin om op profvoetbal te mogen mikken.

Wat nu in Winkel…? Doorgaan met de B-ploeg en op zoek naar een voorzitter en een gerechtigd correspondent

De gevolgen zijn natuurlijk het grootst voor Winkel Sport. De A-ploeg, die in eerste nationale uitkomt, verdwijnt dus. Na het vertrek van Geert Cool zal de club de nodige centen niet kunnen ophoesten om op dat niveau mee te draaien. Maar eigenlijk is al min of meer geanticipeerd op het vertrek van Cool toen zeven jaar geleden de B-ploeg boven de doopvont werd gehouden. In dat team spelen enkel jongens die in Sint-Eloois-Winkel wonen of er (een deel) van hun jeugdopleiding kregen. Dat team wordt dus volgend seizoen de A-ploeg, momenteel speelt de ploeg van coach Peter Deprez in derde provinciale nadat het na de titel in vierde en de promotie uit derde, vorig jaar op een degradatieplaats eindigde in tweede. Sportief heeft Winkel Sport dus een team klaar, maar ook extrasportief lijkt nu heel wat in het mandje van de B-ploeg, dat een eigen bestuur heeft, te vallen. Heel wat zaken die door het hoofdbestuur werden behartigd, van kantine over onderhoud terreinen tot de jeugdwerking, zullen nu op hun bord terecht komen. Geert Cool was ook voorzitter en het ziet er naar uit dat Francky Vanlerberghe, die Romain Germonprez met nog wat ondersteuning van zijn voorganger, was komen aflossen als gerechtigd correspondent, secretaris en afgevaardigde, liever in het nationale voetbal blijft. Geert Demeyere was de penningmeester van de A-ploeg, maar die functie vervalt nu gezien de B-ploeg al haar eigen boontjes dopte.

Wat nu in Roeselare? Bugdet wordt straks verdubbeld, maar wat met spelers en technische omkadering?

Voor SK Roeselare is de komst van Geert Cool natuurlijk een godsgeschenk. Toen KSV Roeselare nog in eerste en tweede klasse speelde, had Defrancq (het bedrijf in bouwmaterialen voor dak en gevel van Geert Cool, red.) al enkele zitjes op Schiervelde, maar nu komt hij met een groot sponsorbudget over de brug. “Mijn pa en Geert zijn goede vrienden”, stipt voorzitter Alexander Verduyn aan. “Toen we merkten dat Geert interesse had om eventueel de overstap te maken, stonden wij daar voor open natuurlijk. Hij zal er voor zorgen dat wij onze ambities sneller kunnen verwezenlijken.” Maar de Roeselaarse preses tempert ook. “Wij spelen nu nog in derde afdeling (vroeger derde amateurklasse, red.), de eerste stap die we willen zetten is uiteraard promotie naar tweede afdeling. Dat is een mooie reeks met heel wat West-Vlaamse teams. Op termijn willen we zeker naar eerste nationale, waar Winkel Sport nu speelt. Maar de stap naar het profvoetbal, dat is verre toekomst. Zeker omdat we daar dan al over serieus hoge budgetten spreken. We willen ons niet vergalopperen, we willen rustig doorgroeien. Maar het is inderdaad zo dat wij hier op Schiervelde een mooie accommodatie hebben en dat we ook een mooie supportersschare hebben. Iets wat in een kleinere gemeente als Sint-Eloois-Winkel minder evident is. Geert zal zijn financiële inbreng hebben, maar hij brengt ook zijn sportieve expertise mee. Hij weet hoe het is om te promoveren, ook sportief manager Patrick Rotsaert komt mee. Hij zal de sportieve belangen bij ons samen behartigen met Erwin Poffé.”

De suggestie in de pers dat Club NXT zou moeten vertrekken uit Schiervelde eens SK Roeselare opnieuw in het profvoetbal uitkomt, kon voorzitter Verduyn maar matig smaken. “Ik heb de mensen van Club Brugge al aan de lijn gehad en hen duidelijk gemaakt dat de samenwerking nu voortreffelijk loopt en dat we dat ook zo willen houden. Zelfs mochten we op termijn nog doorgroeien, het stadion delen is perfect mogelijk.”

Er zijn al Roeselaarse spelers die een telefoontje pleegden richting Winkel Sport

Bij Winkel Sport is een mooi gestoffeerde kern aan het eind van het seizoen vrij. Naar verwachting zullen wel enkele spelers gevraagd worden om de overstap te maken naar SK Roeselare. “Maar dat is nu nog niet aan de orde”, zegt Rens Verhooghe die met zijn tien seizoenen bij Winkel Sport al de langste staat van dienst heeft. “We hebben het nieuws dinsdag vernomen en hebben dat als groep verwerkt. In eerste instantie is er de dankbaarheid naar Geert toe voor alles wat hij al gedaan heeft. Er waren in het verleden inderdaad al geruchten, maar als je dan ziet dat Jeremy Perbet een contract van drie jaar tekent, dan denk je dat Geert nog drie jaar zal doorgaan. Ook bij SK Roeselare werden de spelers op de hoogte gebracht. “Uiteraard stellen onze spelers zich ook vragen, maar niemand moet zich ongerust maken. Die spelers hebben trouwens hun lot in eigen handen, het is aan ons om ze straks te overtuigen te blijven”, weet voorzitter Verduyn.

Geen fusie en ook geen verhuizing van het stamnummer. Met dat stamnummer kon SK Roeselare in principe in eerste nationale aan de slag, maar na de overname van het stamnummer van VK Dadizele wil SK Roeselare zich daar geen tweede keer vergalopperen

Beide ploegen blijven dus apart bestaan, het gaat zeker niet om een fusie. Winkel Sport behoudt ook het stamnummer. “Wij hebben al het stamnummer van VK Dadizele overgenomen, we schrijven nu elk weer aan ons verhaal en het gaat bij beide clubs goed”, argumenteert Alexander Verduyn. Maar mocht het stamnummer mee verhuisd zijn naar Schiervelde, dan kon SK Roeselare in principe in eerste nationale aantreden. “Maar dat gaan we niet doen.” Die verhuizing van het stamnummer waarop een waarde wordt gekleefd van ruim 300.000 euro zou ook betekend hebben dat de B-ploeg van Winkel Sport dan opnieuw (en met een ander stamnummer) in vierde provinciale zou moeten starten. En dat wilde Geert Cool onder geen beding. Het nieuws dat vroeg op het seizoen komt heeft ook één voordeel, bij Winkel Sport moeten ze niet opnieuw aan de slag om de licentie binnen te halen.

Sportief maken de spelers zich sterk dat ze alles zullen geven om het behoud in eerste nationale te bewerkstelligen. “Dat zijn we Geert verschuldigd”, besluit Rens Verhooghe.