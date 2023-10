Geert Cool trekt nu toch naar SK Roeselare: na 30 jaar flirten, nu eindelijk een relatie

Winkel Sport verliest zijn hoofdsponsor Geert Cool aan SK Roeselare. In Sint-Eloois-Winkel kwam dat nieuws hard aan, bij SK Roeselare kan de vreugde niet op.

Geert Cool is een selfmade man die van zijn bedrijf Defrancq een nationale speler maakte, die het ook al even in het buitenland waagde. Vanuit de Hoge Barrierestraat worden 25 vestigingen aangestuurd. De leiding van het bedrijf, dat de familienaam van zijn echtgenote Rina draagt, is ondertussen al overgegaan op de volgende generatie. Maar Geert is vooral bekend als de man die Winkel Sport op de nationale voetbalkaart zette. Van RC Genk voor de beker tot FC Luik in de competitie, allemaal kwamen ze al naar het Terschuerenpark voetballen. 33 jaar geleden kwam Geert Cool die zijn voetbalpensioen had bereikt opnieuw in Sint-Eloois-Winkel aan, hij werd er sponsor-trainer. Maar toen hij de trainersfakkel doorgaf startte Winkel Sport aan een opmars in het voetbal, in 1993-1994 speelde het kampioen in derde provinciale, in tweede en eerste provinciale bleef de club telkens twee seizoenen om vervolgens 15 jaar in bevordering te spelen. Via derde nationale kwam het in tweede amateurklasse terecht, na de titel daar stootte Winkel door naar de hoogste amateurreeks: eerste nationale.

Profvoetbal zal er niet zo snel zijn, maar de stap omhoog is voor SK Roeselare alvast gezet

Winkel bleef een familieclub, maar wel eentje met veel centen. Uiteraard werd vaak aan de mouw van Geert Cool getrokken. Zelf opperde hij nog de fusie tot één grote Zuid-West-Vlaamse fusieclub. In al die jaren werden ook genoeg fusieballonnetjes opgelaten, die konden de skyline tussen Roeselare en Sint-Eloois-Winkel helemaal vullen. Ook KSV Roeselare vrijde Geert Cool enkele keren op, ook toen de fusie met VK Dadizele er kwam, was de piste Winkel Sport een optie. Maar er was één constante: Geert Cool kon het niet over zijn hart krijgen en trok daar zelf altijd de stekker uit. Tot oktober 2023. Een slechte competitiestart, het besef dat een seizoen weer veel centen zal kosten en ook de familie die begrijpelijk wat op de rem gaat staan, dit keer hapte Geert Cool wel toe. Profvoetbal zien wij nog niet zo snel terugkeren in Roeselare, maar de stap omhoog is alvast gezet. En misschien krijgt Geert Cool nog andere Roeselaarse ondernemers in zijn spoor.