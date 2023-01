Mandel United haalt nu ook rechtervleugelverdediger Lucas Kalala (20) bij Standard Luik

Het is Mandel United menens om een ultieme gooi te doen naar het behoud in eerste nationale. Eerder werden deze winterstop met Geoffrey Mujangi-Bia, Karim Tarfi en Matis Laloux al drie spelers binnen gehaald, daar komt nu nog een talent van Standard Luik bij.

De drie bovengenoemde spelers stonden vorige week aan de aftrap bij Mandel United, Lucas Kalala is voor komend weekend speelgerechtigd. Kalala komt uit de jeugdopleiding van Standard Luik, hij werd ook al even uitgeleend aan MVV. De club uit Maastrichtse komt uit op het tweede niveau in Standard. Kalala is een verdediger die de rechterflank kan bestrijken.