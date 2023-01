Mandel United hengelt drie versterkingen binnen met woelwater Mujangi Bia als bekendste naam

Mandel United heeft zijn kern een kwaliteitsinjectie gegeven, net voor de start van de terugronde. Daar spreekt ook de ambitie uit. Mandel wil immers koste wat het kost in eerste nationale blijven. En daar moeten Geoffrey Mujangi Bia (33), Karim Tarfi (29) en Matis Laloux (21) hun steentje toe bijdragen.

Zaterdagavond neemt Mandel United het op in een cruciaal duel tegen SC Charleroi B en daarbij kan het al zeker rekenen op twee van de drie nieuwkomers, Geoffrey Mujangi Bia en Karim Tarfi. Het in orde brengen van de papierwinkel voor de transfer van Matis Laloux zal allicht een weekje in beslag nemen. Maar het mag duidelijk zijn dat Mandel resoluut mikt op het behoud in eerste nationale.

Mujangi Bia: ooit was hij vier miljoen euro waard

Aanvallende versterking was daarbij nodig. Mandel speelt vaak niet slecht, maar één doelpunt volstaat vaak om hen te verslaan, zoals vorig weekend op Wezet. Geoffrey Mujangi Bia moet nu nog wat extra aanvallende impulsen geven aan het team van Mikhail Turi. Hij is ook de bekendste naam. Na zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht speelde hij in België bij Charleroi en Standard, maakte ondertussen uitstapjes naar Wolverhampten en Watford in Engeland en na een periode bij FC Sion (Zwitersland) vertrok hij op een rondreis bij ploegen in Turkije.

Mujangi Bia speelde met de Rode Duivels nog in de Kirin Cup

Toen hij in België terugkeerde bij Lokeren kreeg hij het aan de stok met trainer Glen De Boeck, waarna hij naar Israël (Petah Tikva) verhuisde. Het meest recent was hij nog aan de slag bij Virton, maar hij trainde ook een tijdlang bij de Free Pro Players. Hij was dus een vrije speler, in zijn topperiode was hij (volgens Transfermarkt.be) vier miljoen euro waard, de geboren Congolees maakte ooit zijn debuut voor de Rode Duivels in de Kirin Cup, maar dat dateert al van 2009.

Neefje van Petit Pele

Talent heeft het neefje van Ilombe ‘Petit Pele’ Mboyo alvast op overschot, maar hij blijkt ook een echt woelwater. Niettemin moet hij een troef kunnen worden voor trainer Mikhail Turi, die het aantal offensieve keuzemogelijkheden graag de hoogte in zag gaan.

Een beeld uit 2014 toen Mujangi Bia bij Standard speelde en hier de bal afschermt voor ene Ruud Vormer van Club Brugge. © BRUNO FAHY BELGA

Ook Karim Tarfi kreeg zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht. Na een eerste uitleenbeurt aan De Graafschap in Nederland en een blessure, keerde hij ook voor een tweede periode terug bij de Superboeren. Een schitterende goal die hij er ooit scoorde, zie je hieronder.



Via SK Londerzeel belandde hij opnieuw in ons land, de jongste twee seizoenen lag hij onder contract bij FCV Dender. Maar ook hij was nu een vrije speler. Hij kan als linksbuiten, maar ook op het middenveld uit de voeten. Hij is de tweelingbroer van Mehdi Tarfi, nu bij Lierse Kempenzonen, voorheen actief bij KMSK Deinze.

De derde nieuweling is middenvelder Matis Laloux. De 21-jarige speler stond vorig jaar ook onder contract bij Moeskroen, dat dat dus ophield te bestaan. Bij Mandel United komt hij in de trainersstaf en de spelerskern heel wat bekende gezichten tegen.