Geoffrey Mujangi-Bia gelooft in het behoud met Mandel United: “Rugnummer 63? Dat heb ik al van toen ik bij Standard voetbalde”

Mandel United trok na de winterstop drie spelers aan en heeft nu ook nog Lucas Kalala (20, rechtervleugelverdediger van Standard Luik) gehaald. Daarmee laat de club blijken dat het nog volop in de redding gelooft. Maar na nieuw nipt verlies en met het bezoek aan Knokke in het verschiet is een driepunter wel stilaan noodzakelijk. Een van de nieuwkomers is Geoffrey Mujangi-Bia, een speler die ooit twee keer voor de Rode Duivels uit kwam. “Dat was in de Kirin Cup, maar het is al meer dan tien jaar geleden”, glimlacht hij net voor de training.

Jeugdopleiding op Neerpede bij RSC Anderlecht

De Congolese Belg doorliep de jeugd bij Anderlecht, maar kwam in het profvoetbal boven water bij Sporting Charleroi. “Ik maakte daar mooie momenten mee, net als bij Standard. Maar ik bewaar ook goede herinneringen aan mijn periode bij Wolverhampton”, klinkt het. Ook bij het Zwitserse Sion speelde Mujangi-Bia nog veel en vond hij vlot de weg naar de netten. Hij speelde er toen ook samen met zijn neef Ilombe Mboyo. Die was tot voor kort nog actief bij Wezet, in de reeks van Mandel United. Maar hij komt nu uit voor Virton, de hekkensluiter in 1B.

Mujangi-Bia ging daarna nog Turkse avonturen aan, speelde vervolgens ook nog bij Lokeren en vorig jaar Virton, maar dit jaar zat hij dus zonder club. “Ik heb zes maanden getraind met de Free Pro Players. Ik speelde zo ook al op Mandel en tegen andere teams uit eerste nationale. Ik kon het spelpeil dus wel inschatten. Het is een vrij aardig niveau, ook ideaal om jonge spelers klaar te stomen voor het profvoetbal.”

Nog kwestie van matchritme opdoen

Maar zelf is hij natuurlijk niet meer van de jongste, deze zomer viert hij zijn 34ste verjaardag. “Ik probeer hier nog mijn steentje bij te dragen. Qua blessures zit het bij mij goed, het is gewoon kwestie van matchritme te blijven opdoen.”

Zondag zette hij tegen La Louvière een penalty om. Maar opnieuw ging Mandel met het kleinste verschil de boot in. “Ik geloof zeker nog in het behoud, anders zou ik hier niet zijn. Er is ook nog bijna een halve competitie te spelen en tegen La Louvière zag je dat we zelfs niet de mindere zijn van de topploegen. Nu moeten we zondag naar Knokke, een team dat ik niet echt ken. Maar ook daar zijn we zeker niet kansloos.”

Opvallend is het rugnummer 63 van Mujangi-Bia. “Dat heeft niet meteen een betekenis naar de buitenwereld, maar ik speel er al mee sinds ik bij Standard actief ben.”