Cultspits Stan Braem ruilt SV Zulte Waregem voor Lokeren Temse en speelt zo op zijn 24ste al in alle reeksen van het Belgisch voetbal: van vierde provinciale tot eerste klasse

Stan Braem (24) gaat zijn laatste laatste contractjaar bij SV Zulte Waregem op huurbasis uitkomen voor het ambitieuze Sporting-Lokeren-Temse. Daarmee realiseert hij een huzarenstukje want op die jonge leeftijd heeft hij al negen verschillende niveaus gespeeld: van vierde proviniale tot onze eerste klasse.

Bruggeling Stan Braem debuteerde al op zijn 16de bij SK Steenbrugge, ieder jaar zette hij een stapje hogerop en via Dosko Sint-Kruis, KFC Varsenare, KSV Oostkamp en KSKV Zwevezele zat hij aan vijf promoties in zes seizoenen aan 155 competitiedoelpunten. Dat wekte ook heel wat interesse en zo kon hij vorig seizoen slag bij vorige seizoen eersteklasser SV Zulte Waregem aan de slag. “Ik heb er veel geleerd van de ervaren spelers. Mentaal was het ook niet altijd makkelijk, omdat je niet veel speelt. Maar ook daarvan steek je iets op.”

Stan Braem, hier met Jelle Vossen, stak veel op van de ervaren spelers bij Essevee. © JOHN THYS BELGA

Een veel scorende spits, daar is iedereen naar op zoek. En uit het rijtje gegadigden viel de keuze op Sporting Lokeren-Temse dat vorig jaar promoveerde en meteen ook weer hoge ogen wil gooien in eerste nationale. “Ik word er herenigd met Hans Cornelis, mijn coach bij KSKV Zwevezele. We kennen elkaar dus, dat is een voordeel. Ik ben allicht meteen speelgerechtigd, maar de bekerwedstrijd tegen Beerschot dit weekend zal wel vroeg komen. Woensdag 13 september spelen we met Lokeren op Winkel Sport, een ploeg die ook ooit nog interesse toonde.”

Braem timmerde gestaag aan zijn carrière, zette van vierde provinciale ieder jaar een stapje hogerop. Van tweede amateurklasse ging het meteen naar eerste klasse, maar omdat hij dit jaar ook al minuten maken in eerste klasse B met Essevee en nu naar eerste nationale trekt zal hij op zijn 24ste al in alle afdelingen van het Belgisch voetbal gespeeld hebben. Uniek en zeker op die leeftijd.