45 jaar na de ‘Geuzenoorlog’ grote reünie van Club- en Anderlechtspelers in het Bierkasteel: “Met onder meer de Caje en Hugo Broos”

45 jaar geleden woedde er in het Belgische voetbal de ‘Geuzenoorlog’. De twee Belgische topploegen Club Brugge en RSC Anderlecht werden in het seizoen 1979-1980 gesponsord door St.-Louis en Belle-Vue, geuzebieren respectievelijk van de brouwerijen van Luc Vanhonsebrouck en Constant Vanden Stock. En dat vond men in het Bierkasteel de ideale gelegenheid om een grote reünie te houden. Die vindt donderdagavond 9 januari plaats, op uitnodiging weliswaar.

We moeten uiteraard even terug in de tijd. Brouwer Xavier Vanhonsebrouck graaft in zijn jeugdherinneringen. “Het was mijn broer Vincent (nu nog voorzitter van RFC Knokke, red.) die toen al zot was van voetbal. Hij zaagde onze pa Luc de oren van het lijf om naar zijn favoriete Club Brugge te gaan kijken. Hij wist tickets te scoren via Georges Van Maele die toen een drankenhandel had in Brugge. Hij was ook de broer van Michel, gewezen burgemeester van Brugge en later ook nog voorzitter van Club Brugge. In de tribune liet onze pa zich overtuigen om sponsor te worden, onder de indruk van de sfeer die er hing in het stadion. Hij betaalde toen 20 miljoen frank (nu ongeveer een half miljoen euro, red.) per seizoen, St.-Louis zou drie jaar op de truitjes prijken, daarna nog eens drie jaar Bacchus.”

Retroshirts

Het feit dat ‘concurrent’ Belle-Vue op de truitjes van eeuwige rivaal RSC Anderlecht stond, speelde natuurlijk mee in de beslissing van de brouwer. In de jaren vijftig bracht Luc Vanhonsebrouck ook een geuzebier op de markt. Dat werd tot dan louter gebrouwen in het Pajottenland en de brouwers daar vonden het niet kunnen dat ze zich in West-Vlaanderen ook met geuzebier inlieten. Om correct te zijn is geuze een samenstelling van verschillende lambiekbieren die worden gebrouwen. Dat gebeurt door spontane gisting. “De ‘Brusselse’ brouwers geloofden niet dat dat ook in Ingelmunster kon en spanden zelfs een proces aan.”

“We zullen samen ook het Geuzenlied zingen”

Eentje dat Luc Vanhonsebrouck won. Om maar te zeggen dat er wel wat spanning in de lucht hing en dat werd nog aangewakkerd toen in het seizoen 1979-1980 beide geuzemerken shirtsponsor waren van de twee grootste Belgische clubs. De pers bestempelde het al snel als de Geuzenoorlog. “Club Brugge bracht vrij recent retroshirtjes op de markt, waarvan eentje met St.-Louis op de borst. Dat deed bij ons het idee ontstaan om daar 45 jaar na de feiten eens iets mee te doen.”

Op donderdag 9 januari zijn heel wat protagonisten van toen uitgenodigd naar het Bierkasteel. “Jan Ceulemans speelde toen bij Club, Hugo Broos bij RSC Anderlecht. Zij zullen er zeker zijn. Club won de heenmatch dat jaar met 3-0, op Anderlecht gingen ze met 0-1 zegevieren. Club speelde dat seizoen kampioen, Anderlecht eindigde vijfde. Het was trouwens de enige titel met een van onze biermerken op het shirt.”

Stuntjaar in Aalst

Later zou de brouwerij met Kasteelbier ook nog op de truitjes staan in het stuntjaar van Eendracht Aalst. “Toenmalig manager Patrick Orlans bleef maar aan mijn mouw trekken om sponsor te worden. Dat wilde ik wel, maar enkel in eerste klasse. De club strandde enkele keren in de eindronde van tweede klasse, tot ze met de debuterende coach Jan Ceulemans in 1994 toch de poort wisten open te beuken naar het hoogste niveau.” Ondertussen dus ook 30 jaar geleden. “Maar dat eerste seizoen in eerste was fantastisch, iedereen had toen sympathie voor de club, Gilles De Bilde wist toen trouwens de Gouden Schoen te winnen.” Aalst eindigde vierde en haalde de halve finale van de beker. “Safir, het lokale bier dat ondertussen in handen was van AB InBev, deed na dat topseizoen een bod om sponsor te worden, iets waar we niet wilden in meegaan. Maar het mooiste seizoen uit hun geschiedenis heeft de club dus met Kasteelbier op het shirt gespeeld.”

Ook in 1982 speelde Club Brugge nog met St.-Louis op de truitjes, de drie seizoen erna zou dat Bacchus worden. © RONNY NEIRINCK KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Coach SV Ingelmunster

Het was ook de tweede keer dat Jan Ceulemans het pad van de familie Vanhonsebrouck kruiste, hij zou dat een derde keer doen toen hij coach werd bij KSV Ingelmunster. “Ik zat toen inderdaad in het bestuur van KSVI, maar in die tijd zat er wel 60 man in”, zegt Xavier met enige zin voor overdrijving.

Jan Ceulemans is al een van de oud-voetbalvedetten die toezegden om donderdag 9 januari present te zijn op de gala-avond. En die heeft heel wat in petto. “Er zijn heel wat genodigden, niet enkel spelers uit het seizoen 1979-1980. Sommigen zijn al overleden, zoals zopas ook Gilles Van Binst. We zullen voor de mensen die er niet meer bij kunnen zijn alvast een herdenkingsmomentje voorzien.”

Van Bibi tot Van Himst

Het gezelschap wordt ontvangen op de zwarte loper, er is ook een minimuseum ingericht met allerlei attributen, van sjaals en shirts tot wimpels, uit dat bewuste seizoen. Tijdens een walking dinner vinden er interview plaats met de bekende aanwezigen. Op het einde van de avond wordt ook de Gouden Filou uitgereikt, naar analogie met de Gouden Schoen. Alle aanwezigen zullen kunnen stemmen op een lijst van tien voetballers uit het huidige Belgische voetbal, geselecteerd door journalist en presentator van de avond Bram Lambert. “En er worden ook beelden getoond van de twee confrontaties tussen Club en RSCA van dat seizoen en we zullen ook het bewuste Geuzenlied dat de supporters toen zongen meezingen.”

Jan Ceulemans kijkt al uit naar de avond. “Het is altijd aangenaam om nog eens samen te komen. Over dat bewuste jaar herinner ik me uiteraard nog dat we kampioen speelden. Het was mijn tweede seizoen bij Club. Na een aanpassingsjaar was het het seizoen van de doorbraak, ook bij de nationale ploeg.”

In 1980 won Ceulemans overigens zijn eerste Gouden Schoen. “Ik heb ook altijd een goed contact gehouden met Xavier”, beaamt de Caje. Donderdag is het voor hem een blij weerzien met oud-ploeggenoten en tegenstanders als Luc ‘Bibi’ Hinderyckx, Koen Sanders, Philippe Vande Walle, Walter Ceulemans, Hugo Broos, René Verheyen, Jean Thissen, Michel Degroote, Danny De Cubber en Luc Beyens en andere genodigden zoals Jean-Marie Pfaff, Vincent Mannaert en Walter Van Steenbrugge.