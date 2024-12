Verloofde van Kedist Deldour (Miss België 2021) opnieuw Europees kampioen MMA

Keita Losene (27), de verloofde van voormalig Miss België Kedist Deltour uit Harelbeke, is dubbel Europees kampioen geworden in mixed martial arts (MMA, een multidisciplinaire gevechtsport). Hij won de rematch tegen Slovaak Slovaak Paradeiser tijdens het Oktagon-65 event in Praag.

Door de overwinning in het Tipsport Gamechanger tournooi volgde Keita Losene zichzelf op als Europees kampioen MMA bij de lichtgewichten. Naast de titel ontvangt hij ook 300.000 euro prijzengeld, wat waarschijnlijk best van pas komt voor de jonge vader. In september beviel zijn verloofde, Miss België 2021 Kedist Deltour, van zoontje Lasana.