MMA-fighter Keita Losene half jaar geleden nog even in cel, nu opnieuw wereldkampioen: “11.000 man in O2 Arena, echt kippenvel”

Amper zes maanden nadat hij door een oud straatgevecht nog een week in de cel belandde, kroonde MMA-fighter Keita ‘Black Panther’ Losene (23) uit Kortrijk zich in Praag tot lichtgewicht wereldkampioen bij Oktagon, één van de grootste MMA-organisaties van Europa. “Nog één stap en mijn grote droom om in Amerika te vechten komt binnen handbereik”, klinkt het tevreden.

Wereldkampioen bij de Nederlandse vechtsportorganisatie World Fighting League (WFL) was en blijft hij. Maar afgelopen weekend schopte Keita het in de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag tot wereldkampioen bij Oktagon. “Opnieuw een stapje hoger”, klinkt het tevreden. “Het was kicken. De O²-Arena was door corona maar voor de helft gevuld maar bood toch plaats aan zo’n 11.000 toeschouwers. De entree en uiteraard ook de overwinning waren kippenvelmomenten. Nooit eerder vocht ik voor zoveel publiek. Het was ook leuk om vast te stellen dat ik veel steun kreeg van het thuispubliek.”

Aan de andere kant van de ring stond de Slovaak Ronald Paradeiser. Door een blessure van absolute topper Ivan Buchinger – die ooit nog tegen meervoudig wereldkampioen bij de Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor Mc Gregor vocht – stond de wereldtitel ad interim op het spel. “Een moeilijke wedstrijd”, blikt Keita terug. “Na een moeizame eerste ronde nam ik in de laatste 4 rondes resoluut het heft in handen, met de overwining tot gevolg. Nu volgt een rustperiode, om dan op te bouwen naar dé kamp tegen Ivan Buchinger op 4 juni. De winnaar maakt kans op een ticket voor de UFC, toch hét grootste podium voor Mixed Martial Arts (MMA) in Amerika en mijn grote droom.

De wereldtitel in Praag betekent voor Keita Losene het definitieve einde van een periode die amper zes maanden geleden begon met een verblijf van een week in de gevangenis. Een gevolg van een veroordeling die hij in februari 2020 bij verstek opliep voor een straatgevecht in 2016 tussen groepjes van Afghaanse en Afrikaanse origine in Kortrijk. Hij nam het toen op voor een meisje dat werd lastig gevallen. “Zoiets kan gebeuren”, blikt Keita nog kort even terug. “Dat was iets uit het verleden waar ik alleen maar lessen uit heb getrokken en sterker van ben geworden. Nu wil ik alleen nog maar vooruit kijken.” De negatieve publiciteit kostte toen wel zijn relatie met Miss België Kedist Deltour. “Daar wil ik niet meer op ingaan”, besluit Keita. Uitkijken naar 4 juni dus. (LSi)