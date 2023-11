Tweede Sportbeurs Harelbeke is succes

De Sportdienst en Sportraad Harelbeke pakten voor de tweede keer uit met een Sportbeurs in cultureel centrum Het Spoor. “Daarmee willen we voor de tweede keer zoveel mogelijk geoefende sporters en inwoners van onze stad die willen starten met sporten samenbrengen en stimuleren om aan sport te doen”, zegt Michaël Vannieuwenhuyze als diensthoofd Sport.

Het is een beurs voor zowel geoefende sporters, mensen die willen starten met sporten en voor iedereen die interesse heeft in het reizen en zeilen van de sport. Ploegsporters, individuele sporters, recreanten, iedereen was welkom. Op de beurs stonden 25 standen zoals onder meer osteopaten, gezonde voeding, soorten sport, hoe conditie aanscherpen, juiste sportschoenen en meer. Zij konden je verder helpen met antwoorden op de vragen van sporters.

Maar er was meer: Sportdienst Harelbeke nodigde een heel interessante spreker uit, met name de ex-olympiër en levende basketlegende Ann Wauters. “Het was bijzonder haar te ontmoeten en haar te horen vertellen over haar veerkracht, inzichten en haar vele ervaringen. Alles misschien persoonlijk, maar je kan er voor jezelf iets van opsteken, zeker over weerbaarheid en inzet, ook bij jezelf en een team”, vertelt Dominique Van Overtveldt uit Bissegem. “De vorige editie, nu 3 jaar geleden, was goed, maar met de inschrijvingen, zitten we nu al een pak hoger. Er zijn opnieuw 25 standen”, besluit Michaël Vannieuwenhuyze, diensthoofd sport.