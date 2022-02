Tennistalent Nand Vandepoele droomt van profcarrière: “Dit jaar graag naar Monte Carlo en de VS”

Overal waar hij in België komt, is hij nu al dé te kloppen man in zijn leeftijdscategorie. Nand Vandepoele heeft alles om het te maken in de tenniswereld, maar de 13-jarige Diksmuideling van TC Orscamp blijft er samen met zijn entourage heel nuchter onder.

Hij is er nog maar 13, maar treedt dit seizoen al aan bij Heren 1 en 2. “Dat worden leuke uitdagingen”, glimlacht Nand Vandepoele, die met meerdere West-Vlaamse titels, een Vlaamse titel bij de U11, een Belgische titel bij de U13 én een finaleplaats op Tennis Europe in Zoetermeer nu al een mooi palmares bij elkaar tenniste. “Vooral die laatste prestatie springt eruit, maar die Belgische titel is er ook eentje om in te kaderen.”

Misschien zien we hem binnen enkele jaren wel op de grote internationale tornooien spelen. Maar zelf blijft Nand er vooral heel nuchter onder. Die West-Vlaamse nuchterheid krijgt hij duidelijk van thuis uit mee, want mama Eva D’hondt is er tijdens het interview ook bij om alles in perspectief te plaatsen. “De weg is nog lang. Hij is ook nog wat jong om alleen een interview te geven en we willen hem wat beschermen. Grootspraak is immers niet aan ons besteed.”

Doelman

Nand begon al op zijn vijfde met tennis. “Mijn oudste broer Ward gaf in Kortemark tennislessen aan de allerkleinsten en zo ben ik er ook ingerold. Ik ging al van kleinsaf kijken naar de interclub en mocht op jonge leeftijd al eens van de sport proeven. Blijkbaar lag het me wel, waardoor ik het ben blijven doen. Tot vorig jaar was dat altijd bij TC Kortemark, maar intussen ben ik samen met trainer César Coutinho naar TC Orscamp in Oostkamp verhuisd. Ik was tot vorig jaar trouwens ook nog aan de slag als doelman bij KSV Diksmuide, maar intussen leg ik me volledig op tennis toe.”

“In Oostkamp train ik vijf keer per week meerdere uren per dag”, legt Nand uit. “Om vijf keer per week de verplaatsing van Diksmuide naar Oostkamp te maken, kan ik rekenen op taxi mama, papa en opa’s Geert en Herman. Ook de combinatie met de studies is vooralsnog goed te doen. Het vraagt veel planning en wat overleg, maar gelukkig kan ik rekenen op veel steun en begeleiding van het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide, waar ik in het tweede jaar moderne talen-wetenschappen zit.”

“Mijn twee grootste voorbeelden zijn Roger Federer en Daniil Medvedev”

De grote tornooien worden vooral in de schoolvakanties gespeeld. “Zo was ik onder meer al in Rusland, Tsjechië, Portugal, Nederland, Frankrijk en Luxemburg aan de slag. Vooral het tornooi in Moskou heeft een grote indruk op me nagelaten. Het is een fantastische ervaring om via mijn sport de wereld te kunnen zien.”

In Vlaanderen is Nand intussen overal uitgegroeid tot een geduchte tegenstander. “Europees is hij meestal nog de underdog, maar hier in België is dat wel even anders”, aldus mama Eva. “Hier in Vlaanderen kan hij eigenlijk alleen maar verliezen. Iedereen wil van hem winnen. Voor een 13-jarige is het niet altijd makkelijk om daarmee om te gaan.”

“Die extra druk kan ik tijdens de wedstrijd goed van me afzetten. Maar voor de match voel ik altijd wel veel stress”, vult Nand aan. “Ik moet het vooral van mijn service en mijn forehand hebben. Daarbij komt ook mijn atletisch vermogen, want ik heb een uitstekend uithoudingsvermogen. Mijn grootste werkpunt? Mijn volley. En ook wedstrijdtactisch moet ik uiteraard nog groeien en ervaring opdoen.”

Nederland

In februari staan er voor Nand twee tornooien in Nederland op de planning. “Eentje in Rotterdam en eentje in Amsterdam. De grootste doelen voor dit jaar zijn een ticketje voor de tornooien in Monte Carlo en de Verenigde Staten. Mijn ultieme droom is om professioneel tennisspeler te worden. Lukt dat op mijn 18de niet, dan wil ik naar Amerika om daar college tennis te spelen voor een Amerikaanse universiteit. Dan zien we wel wat er kan.”

“Mijn twee grootste voorbeelden zijn Roger Federer en Daniil Medvedev. Federer puur voor zijn spelstijl en techniek, terwijl Medvedev tactisch sterk en heel authentiek is. Hij zegt wat hij denkt en doet wat hij zelf wil. Daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben”, besluit Nand Vandepoele.