Tennistalent Nand Vandepoele (15) wint eerste ITF-tornooi: “Hard blijven timmeren aan weg om tot wereldtop te behoren”

Nand Vandepoele is met zijn 15 jaar een van de grootste tennistalenten van ons land. De Diksmuideling van Ostend TC mocht onlangs in Marokko zijn eerste ITF-zege vieren.

Op het J30 Juniors-tornooi in het Marokkaanse Oudja haalde Nand Vandepoele het samen met zijn Italiaanse dubbelpartner in de finale van een lokaal duo. “Ik wist dat ik met een goede dubbelpartner ver kon geraken. Bovendien had ik al wat vertrouwen opgedaan in eerdere dubbeltornooien, maar een overwinning had ik eigenlijk niet verwacht. Zeker omdat ik nog niet veel ITF-tornooien heb gespeeld”, aldus de 15-jarige Diksmuideling. “Met de Italiaan Ciurnelli klikte het echter meteen goed. We waren een complementair duo en het stemde me heel tevreden dat we uiteindelijk konden winnen.”

Blessure

Deze eerste ITF-zege smaakt natuurlijk naar meer. “Ook in het enkelspel speelde ik goede wedstrijden, maar daar had ik wat pech met de loting. Ik verloor in de eerste week tegen de latere winnaar van het tornooi en in de tweede week moest ik het onderspit delven tegen de finalist. Het is de bedoeling om enkel- en dubbelspel zo lang mogelijk te combineren. Het blijft mijn ambitie om op termijn in het enkelspel tot de wereldtop te behoren.”

Nand steekt dus niet onder stoelen of banken dat hij de ambitie heeft om op termijn prof te worden. Begin 2022 sprak hij in deze krant zijn ambities al uit en de Diksmuideling blijft zich sterk ontwikkelen. “Het voorbije jaar heb ik even gesukkeld met een blessure aan mijn rug, maar ik heb wel een sterke zomer achter de rug. Ik blijf hard werken en timmeren aan de weg naar de top, want die is natuurlijk lang en zwaar. Het gaat de goeie richting uit.”

“Mijn volley was afgelopen jaar een werkpuntje”

“Afgelopen jaar behaalde ik meerdere finaleplaatsen in het enkel- en dubbelspel op tornooien van Tennis Europe. Bovendien kon ik op die tornooien één overwinning in het dubbelspel behalen. Verder werd ik andermaal geselecteerd voor het Europees kampioenschap, iets wat ik als eerstejaars niet meteen had verwacht. Het is een blijk van vertrouwen vanuit de federatie. Ik speelde er misschien niet mijn beste matchen, maar het was wel een leuke ervaring.”

Zoals Nand begin 2022 al aangaf, blijven de prestigieuze tornooien van Monte Carlo en de VS een doel om naartoe te werken. “Als eerstejaars bleek het nog iets te hoog gegrepen om daar dit jaar al te staan, maar komend jaar zal de focus daar waarschijnlijk des te meer op liggen. Ik heb daar met mijn trainer, de Portugees César Coutinho, al over gesproken. We zien wel of ik komend jaar voldoende punten kan sprokkelen om me daarvoor te kwalificeren.”

Progressie

“Het blijft vooral een kwestie van me te blijven ontwikkelen. Zo maakte ik het afgelopen jaar veel progressie op het vlak van mijn volley, wat een werkpuntje was. Verder maakte ik de overstap van TC Orscamp naar Ostend TC, een beslissing in functie van de interclub. Bij de Oostendse club ben ik uitstekend ontvangen en kan ik mijn steentje bijdragen bij Heren 1, waar ik amper twee matchen heb verloren. Ik blijf ook geregeld in Oostkamp en Brugge trainen, afhankelijk van waar er terreinen beschikbaar zijn”, aldus Nand, die vroeger het tennis combineerde met voetbal bij KSV Diksmuide, maar zich intussen al een aantal jaar vol op het tennis focust.

Sinds vorig jaar legt het tennistalent zijn examens af voor de examencommissie, om zo thuis te studeren en zijn studies makkelijker met tennis te kunnen combineren.

“Het is niet altijd makkelijk, maar tot nu toe lukt het wel.” De flexibiliteit is geen overbodige luxe, want ook de komende maanden staan er weer heel wat wedstrijden op de planning. “Zo speel ik in januari drie Belgische ITF-tornooien op rij, in Aarlen, Gent en Mechelen. Daarna ga ik nog richting Turkije voor twee ITF-tornooien. Het worden drukke tijden.”

Tijdens zijn weg richting het prof worden, krijgt Nand ook veel ondersteuning van zijn ouders en familie. “Zij maken veel opofferingen, waaronder het vele rijden richting trainingen en wedstrijden. Bovendien zijn ook de financiële investeringen voor een professionele omkadering niet te onderschatten. Ik kan wel rekenen op enkele sponsors. We zoeken extra sponsors die vroeg willen instappen in dit tennisverhaal. Het blijft immers een lang traject in een harde wereld.”