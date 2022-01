Tennisschool Rekkets speelt zich in de kijker: “Weinig verloop en veel continuïteit”

KG Witte Beer is een familieclub. De basis van de tennisvereniging uit Sint-Kruis ligt bij de bloeiende jeugdwerking. “Voor ons is het leuk om te zien dat we zowel in U9/1, U9/2 als de U11/2, toch serieuze competitieve reeksen, heel goed presteren”, klinkt Vincent Dedecker van Tennisschool Rekkets.

De dynamische trainersschool wordt gedragen door een enthousiast, opgeleid en bijgeschoold trainersteam, vorig jaar aangevuld met de Portugees Joao Nandes Fernandez. “We staan vooral bekend voor de jeugd, met heel veel jonge spelers. Onze sterkte is dat we al jaren met hetzelfde trainersteam werken. Er is weinig verloop en dus veel continuïteit”, vindt Vincent Dedecker, die samen met Christophe Vanhecke de leiding heeft. Rekkets bestaat ondertussen ruim vijftien jaar en staat voor kwaliteit, progressie, maar bovenal veel tennis- en padelplezier. “Ons hoofddoel is het aanbieden van lessen, vanaf het succesvolle kleuterverhaal tot en met zij die in competitie gaan. Dit voor zowel jeugd als volwassenen, alsook voor recreanten.” De jeugd van Witte Beer is al enkele jaren goed bezig, met altijd een plaats bij de eerste vijf voor wat betreft het aantal deelnames in de diverse gewestelijke jeugdtornooien. “Vorig jaar hadden we twintig tornooioverwinningen. Nu, in de eerste week van het nieuwe jaar, waren dit er al twee, met daarnaast heel veel kwart- en halve finalisten. Alsook veel jongeren die voor de eerste keer aan een tornooi deelnamen.”

Rekkets staat voor kwaliteit, progressie, maar bovenal veel tennis- en padelplezier

Top vijf

Tijdens de jaarwisseling speelden enkele jongeren zich in de kijker. Louwis Depecker (8) uit Damme liet zich vorig jaar al opmerken tijdens het finaleweekend van de Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Hij trok die lijn door met winst in U9/1 in TC Vijverhof. “Hij behoort in zijn leeftijd tot de top vijf in ons land. Er zijn maar vijf spelers die in de U9 over zo’n hoog klassement beschikken”, weet Dedecker. “Louwis wil dit jaar op de nationale ranking van de U9/1 dan ook zo hoog mogelijk eindigen.” Viktor De Groote was goed voor een finale in U15/2 in TC Brughia. “Hij kende in 2021 een succesvol seizoen. Hij speelt al jaren bij ons. Hij kan telkens pieken tijdens zijn tornooien.” Er is ook nog de 8-jarige Stella Lamote, die als meisje moet optornen in een gemengde competitie, maar daar zeer sterk speelt. “Zij verloor in Brughia in U9/2 een finale in drie sets, terwijl ze bijna een jaar jonger is dan de rest. Haar broer Charles Lamote won in U11/2 in Brughia een finale en verloor die in U11/4.” (ACR)