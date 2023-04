TC Bachten de Kupe kijkt uit naar het tennis- en padelseizoen: “Plannen voor nieuwe indoorhall”

Het gaat goed met TC Bachten de Kupe. Sinds de club over vier padelvelden beschikt, groeide het aantal leden naar een recordaantal. Het belooft dus weer een drukke tennis- en padelzomer te worden op de Veurnse velden. Een vooruitblik.

“Vorig jaar kenden we een sterke groei en telden we 665 leden, een absoluut record”, klinkt het bij voorzitter Patrick Vanbecelaere. “De hoofdoorzaak was natuurlijk de aanleg van onze vier padelvelden, waardoor we plots heel wat padelspelers op de club mochten verwelkomen. We hebben intussen 180 actieve padelspelers en we vermoeden dat dit aantal dit jaar verder zal stijgen. Ook het aantal tennisleden groeit gestaag verder, maar het is te vroeg in het seizoen om daar een aantal op te kleven.”

Voorjaar 2024

Het gaat dus goed met de Veurnse tennisclub, die over zes outdoor tennisvelden en vier padelvelden beschikt. “Daar willen we binnenkort graag vier extra indoorterreinen aan toevoegen. De plannen voor een nieuwe indoorhal, met vier indoor tennisvelden en een fitness, zijn intussen klaar. De bouwvergunning is goedgekeurd en het financiële plaatje is rond. Het is de bedoeling om in het tweede deel van dit jaar aan de bouw te beginnen. Als alles volgens plan verloopt, zouden we in het voorjaar van 2024 klaar moeten zijn.”

Drukke zomer

Maar eerst maakt TC Bachten de Kupe zich nog op voor een drukke tenniszomer. “Op 3 juni vieren we ons 25-jarig bestaan en organiseren we een tennistornooi voor jeugd en volwassenen. We sluiten die dag af met een walking dinner met foodtrucks. Daarbij betrekken we de hele dag zoveel mogelijk leden. We hebben ook een 50-tal petanqueleden waarvoor we een petanquetornooi organiseren”, vertelt de 59-jarige Veurnenaar.

Voor de competitieve leden is het natuurlijk vooral uitkijken naar de interclubs. “Dit voorjaar nemen we trouwens ook voor het eerst met een aantal padelteams aan de interclub deel. Verder is het sportieve hoogtepunt ons jaarlijks tornooi, dat de eerste week van augustus van start gaat. Daar mikken we op om en bij de 500 deelnemers. Daarmee zijn we, na het tornooi van Koksijde, een van de grotere tornooien in de regio. Dit jaar organiseren we trouwens ook enkele padeltornooien die opgenomen zijn in het circuit van Tennis Vlaanderen.”

Dagelijkse lessen

TC Bachten de Kupe biedt ook dagelijkse lessen aan. “Daarvoor kunnen we rekenen op een team van een tiental lesgevers, die zowel tennis- als padellessen geven. De lessen werpen ook hun vruchten af, want de laatste jaren behalen we met de jeugd mooie resultaten in de interclub. Zo stonden we onlangs nog met enkele teams in de halve finale en de finale”, besluit Patrick, die al sinds 2012 voorzitter is van de club.