Kimmer Coppejans rukt op naar kwartfinales na zege tegen topreekshoofd

Kimmer Coppejans (ATP 312) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Bosnische Banja Luka (gravel/45.730 euro).

Coppejans versloeg in de achtste finales (tweede ronde) het Spaanse topreekshoofd Nicolas Alvarez Varona (ATP 224) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 21 minuten. In de kwartfinales wacht de Peruaan Nicolas Alvarez (ATP 300).

De 28-jarige Coppejans verzekerde zich via de kwalificaties van een plaats op de hoofdtabel.