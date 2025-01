Kimmer Coppejans bereikt halve finales op Challenger Bangkok

Kimmer Coppejans (ATP 399) heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales op het Challengertoernooi in de Thaise hoofdstad Bangkok (hard/100.000 dollar).

In de derde ronde was hij met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Oostenrijker Lukas Neumayer (ATP 226). Na een uur en zeventien minuten zat de wedstrijd erop.

Voor Coppejans was het zijn vijfde zege op rij. Hij moest immers ook twee kwalificatiewedstrijden afwerken om de hoofdtabel te bereiken.

In de halve finales neemt de 30-jarige Coppejans het op tegen de 31-jarige Rus Aslan Karatsev (ATP 287). Hij speelde al twee keer tegen de voormalige halvefinalist van de Australian Open (in 2021). Zowel in 2023 (in Sanremo) als in 2016 (in Tampere) was Coppejans de betere, telkens op gravel.

Coppejans bereidt zich in Bangkok voor op de kwalificaties voor de Australian Open, die volgende week maandag van start gaan. Onze landgenoot neemt met een beschermde ranking voor de elfde keer deel in Melbourne. Enkel in 2021 kon hij doorstoten naar de hoofdtabel.