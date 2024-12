Kimmer Coppejans wil in 2025 “zo dicht mogelijk bij top 150 komen”

Kimmer Coppejans (ATP 397) begon zijn tennisseizoen zondag met een zege in de kwalificaties van het Challengertoernooi in Bangkok. De 30-jarige geboren Oostendenaar, die in 2024 zeven maanden aan de kant stond na een elleboogoperatie, versloeg de Zuid-Koreaan Sanhui Shin met 6-4 en 6-4 in de eerste kwalificatieronde. “Ik begin dit nieuwe seizoen met veel energie”, reageerde Coppejans bij persbureau Belga.

“Afgelopen januari verbleef ik ook in Bangkok, daarna in Australië, maar mijn elleboog voelde helemaal niet goed. Dus ik ben heel blij dat ik nu zonder pijn kan spelen. Deze eerste wedstrijd was niet geweldig. Ik serveerde goed, maar verder was mijn balgevoel niet top. Ik ga proberen het morgen beter te doen. Mijn ambitie voor 2025 is om na een jaar zo dicht mogelijk bij de top 150 op de ATP-ranking te komen. Het eerste doel is om op eigen kracht aan Wimbledon deel te nemen, want Roland Garros is mijn laatste kans om mijn beschermde ranking te gebruiken.”

Coppejans, die al terug in de top 400 staat na een tuimeling onder de 900e plaats, concentreerde zich tijdens zijn wintervoorbereiding op de Tenkie Academy in Hasselt vooral op fysieke arbeid. “Ik had maar twee weken de tijd, want ik speelde tot aan het laatste challengertoernooi na mijn lange afwezigheid. Ik heb me vooral gericht op fysiek werk, om zo fit mogelijk te zijn voor de start van het seizoen. Het tennis zal terugkomen naarmate de wedstrijden vorderen. Het doel is ook om wedstrijden sneller te kunnen afmaken, want ik maak het mezelf nog vaak moeilijk als ik op voorsprong sta. En ik hoop dat ik over twee weken de hoofdtabel van de Australian Open kan halen.”