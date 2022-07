Dubbeltitel voor Indira Lepage in Nederland

Voor de tweede keer dit jaar veroverde Indira Lepage (ITF junior 465) een dubbeltitel op het ITF-juniorcircuit. In het Nederlandse Hillegom (Grade 4) won de tennisster van TC Orscamp aan de zijde van de Deense Laura Brunkel (ITF junior 699) de finale met 6/3, 1/6 en 11/9 van het Nederlande duo Annelin Bakker (ITF junior 345)/ Loes Ebeling Koning (ITF junior 344). Van Bakker verloor Indira er in het enkelspel in de kwartfinales met 1/6 en 2/6.

De tennisster uit Sint-Martens-Latem traint reeds een geruime tijd in TC Orscamp in Oostkamp. Waar ze vijf, zes dagen per week wordt gecoacht door César Coutinho. Begin dit jaar zette Indira reeds het ITF-juniorentornooi van Kish Island in Iran (Grade 4) op haar naam. Daarna was Lepage actief in Caïro (2de ronde) en Boedapest (kwartfinales) waar ze haar enkel omsloeg en voor een drietal weken aan de kant moest. In Bamberg, Duitsland bereikte ze vorige maand in Grade 1 de derde ronde. In het Deense Arhus verloor ze in de tweede ronde en in Kelibila in Tunesië in de eerste ronde. Ondertussen zit haar winstpercentage aan 62 procent.

“César maakt de planning op. Ik kies dan welke tornooien mij het best zouden liggen. Het hangt ook af hoe mijn ranking evolueert. Om dan te weten in welke Grade: vier, drie, twee of één, ik mag spelen.”

Europese Jeugdkampioenschappen

De dubbelwinst in Nederland moet Indira alvast vertrouwen geven voor de Europese Jeugdkampioenschappen. 440 topspelers uit 44 landen komen hierin deze week in actie. De drie leeftijdscategorieën worden tegelijkertijd gespeeld op drie verschillende locaties. Indira maakt als nummer één op de ranking in ons land deel uit van de Belgische ploeg U16 in Prerov (Tsjechië) met Eline Bex (ITF junior 877). “Het is een mooie waardemeter, om te spelen tegen de beste speelsters uit gans Europa”, vindt Indira. “Het wordt een goede ervaring om te zien hoe mijn niveau is ten opzichte van hen. En ik probeer om zo ver mogelijk te geraken.”

“Mijn niveau is de voorbije maanden verbeterd. Het is nu vooral aanpassen om al die verbeteringen tijdens mijn matchen toe te passen. Ik varieer veel in mijn spel en ik probeer nu om meer agressief naar voor te trekken en minder defensief te tennissen”, aldus Indira.

Nand Vandepoele uit Diksmuide (TE U14 205), tevens actief in TC Orscamp, is voor het EK als eerste op de nationale ranking met de nationale U14 in Most in Tsjechië. Hij komt er voor ons land in actie met Solen Aerts (TE U14 205).

(ACR)