Zo vader, zo dochter: Stephaan neemt samen met Lisa deel deel aan 6 Uren van Kortrijk

Lisa Demedts verschijnt dit weekend als copiloot aan de start van de rally ‘6 Uren van Kortrijk’, samen met haar vader Stephaan Demedts, die achter het stuur zit van hun Subaru Impreza met nummer 230. De rally heeft een speciale betekenis voor de familie, want het is een thuiswedstrijd voor Stephaan, die in Kortrijk is opgegroeid. Met hun huidige tweede plaats in klasse H8 en derde plaats in Divisie 5 gaan ze vol goede moed van start.

Ook afgestudeerd als leerkracht

Na haar middelbare school koos Lisa voor de bacheloropleiding lager onderwijs bij VIVES in Kortrijk. Twee jaar geleden rondde ze die succesvol af waarna ze besloot om haar passie voor autotechniek en rally te volgen. “Ik schreef me in voor de tweejarige graduaatsopleiding voertuigtechnieken, ook bij VIVES in Kortrijk”, vertelt Lisa. “Ik heb altijd al interesse gehad om aan auto’s en motoren te sleutelen. In de toekomst zou ik graag lesgeven combineren met werken in een garage.”

Autosport

Het duo neemt deel met een Subaru Impreza. © GF

Volgens Thomas Vanhalst, opleidingshoofd voertuigtechnieken, vormt de opleiding een ideale springplank voor wie zowel hobbymatig als professioneel in de sport aan de slag wil. “Veel van onze studenten vinden uiteindelijk hun weg in de autosport, zowel bij binnenlandse als buitenlandse teams”, vertelt Thomas. “Autosport is zoveel meer dan alleen auto’s; het draait om precisie, discipline en teamwork. Elke schakel in het team is cruciaal. Onze studenten kunnen er hun passie voor techniek volledig in kwijt en ontwikkelen zich verder in hun vakgebied. Het is geweldig om te zien hoe zowel studenten als oud-studenten actief deelnemen aan deze rally.”

© GF

Veel bekende gezichten

Naast Lisa Demedts nemen ook drie andere oud-studenten van VIVES deel aan de rally in Kortrijk: Thimo Planckaert als copiloot in een BMW E36, Sigert Priem als piloot met een Subaru Impreza en Tieben Roobroeck als piloot in een Daihatsu. Bovendien zijn komend weekend ook veel huidige studenten voertuigtechnieken en autotechnologie aanwezig om te helpen met de service. Sommigen via stage of werkplekleren, anderen als hobby of studentenjob.

De STEM-hogeschool van Vlaanderen

Groepsdirecteur biotechniek en Technology Veerle De Mey voegt daaraan toe: “Met onze STEM-opleidingen staan we dicht bij het werkveld, wat leidt tot mooie samenwerkingen en kansen. We zijn ontzettend trots op de meerwaarde die onze studenten en afgestudeerden elke dag bieden. We willen dé STEM-hogeschool van Vlaanderen zijn, en het succes van onze studenten, zoals dit weekend te zien in Kortrijk, is daar een prachtig voorbeeld van.”